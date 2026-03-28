關燈1小時點亮淨零願望 台南文化地標響應Earth Hour

台南文化場館串聯關燈行動，推動低碳生活實踐。（南市環保局提供）

為響應全球公益減碳行動「Earth Hour 世界關燈日」，台南市環保局推動「關燈1小時．點亮淨零願望」活動，今（28）日晚間在台南國家美術館舉辦淨零教育與親子體驗活動，並串聯台南市美術館與國立臺灣文學館共同響應關燈行動。民眾在城市文化地標的陪伴下，以實際行動支持節能減碳，感受屬於台南的永續之夜。

活動晚間7時30分在台南國家美術館2樓創意工坊登場，推出「淨零夜光許願瓶DIY」與繪本導讀，吸引不少親子家庭與市民參與。由「彩虹兔姐姐」帶領大家利用回收透明容器與無毒夜光顏料製作許願瓶，並寫下節電、減碳願望，象徵把淨零行動帶回日常生活。

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現場同時介紹台南本土藝術家林智信的版畫作品《嬉春》與《歡夏》，從藝術中看見農村與自然共生的生活樣貌，引導民眾理解節制與循環利用的永續價值。另透過淨零主題繪本《噴火龍的城堡》導讀，以故事與互動提問，帶領大小朋友思考守護地球與實踐永續生活的方法。

晚間8時30分關燈時刻到來，台南國家美術館、台南市美術館與國立臺灣文學館同步關閉不必要的景觀照明，參與民眾也將完成的夜光許願瓶帶到戶外廣場展示，一盞盞微光在黑暗中閃耀，形成象徵「淨零希望」的光景，傳遞「關燈不是黑暗，而是點亮淨零願望」的理念。

環保局表示，透過文化場館與市民共同參與，讓關燈行動不只是象徵性的節能活動，更成為城市面對氣候變遷、實踐低碳生活的具體行動，呼籲市民從日常生活養成節能習慣，一起為永續未來努力。

親子夜光許願瓶，體驗打造台南永續之夜。（南市環保局提供）

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