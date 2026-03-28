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    首頁 > 生活

    用路人注意！台74線3/30、31夜間施工主線封閉

    2026/03/28 21:46 記者許國楨／台中報導
    台74線（台中環線）3月30日、3月31日將進行夜間路面修復工程。（警方提供）

    台74線（台中環線）3月30日、3月31日將進行夜間路面修復工程。（警方提供）

    台74線（台中環線）近期將進行夜間路面修復工程，主線部分車道將實施全線封閉，警方呼籲用路人提前規劃路線，遵守現場指揮，以確保行車順暢與安全。

    第六分局今天指出，本次施工路段為台74線雙向13K+300至13K+400（廣福路至中科路段，鄰近僑光科技大學及台中國際會展中心）。

    施工期間及管制措施如下：

    一、114年3月30日（星期一）21時起至3月31日（星期二）5時止，封閉東行（往霧峰方向）主線全車道。

    二、114年3月31日（星期二）21時起至4月1日（星期三）5時止，封閉西行（往烏日方向）主線全車道。

    管制期間建議替代道路路線：

    一、台74線（東行往霧峰方向）：主線車輛提前下北屯一凱旋路匝道 （12K+500公里處） →接環中路二段（平面道路）→接台74線上北屯一凱旋路匝道續行。

    二、台74線（西行往烏日方向）：主線車輛提前下北屯一凱旋路匝道 （13K+400公里處） →接環中路二段（平面道路）→接台74線上北屯一凱旋路匝道續行。

    警方表示，施工期間將派員於環中路與凱旋路口協助交通疏導，請駕駛人行經施工路段務必依現場標誌及執勤人員指揮行駛，另夜間行車視線較差，請注意減速慢行並保持安全距離，確保行車安全。

    施工期間相關管制路段。（警方提供）

    施工期間相關管制路段。（警方提供）

    施工期間相關管制路段。（警方提供）

    施工期間相關管制路段。（警方提供）

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