好康只有8天！彰化和美全民運動館試營運 免費辦法出爐

和美全民運動館位於和美、伸港與線西的交界處。（彰化縣政府提供）

終於等到了！彰化縣和美鎮的和美全民運動館試營運，即日起到4月4日全館免費體驗，為避免湧入過多人潮，免費期間將採預約或現場排隊，沒有預約就請直接體驗戶外的200公尺田徑場。

縣長王惠美表示，和美全民館位於和美、線西與伸港交界處，因此，不只是和美人可以使用，伸港與線西居民也很便利，這也是彰化縣繼彰化市、員林市以外，全新成立的全民館，希望讓全縣第一大鎮的和美鎮，能夠有更多的運動空間，全民迎向健康的未來。

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教育處指出，和美全民館斥資3.68億元興建，試營運即日起到兒童節，也就是提供8天免費體驗，1樓有泳池與2樓的健身房，採取一半名額預約，一半名額現場排隊。而1樓的籃球場、羽球場與2樓的桌球室，則是都要預約才能免費體驗。其餘的科技體適能則是現場排隊。

教育處表示，和美全民館將由「新動像企業有限公司」，試營運期間也推出多項優惠活動，希望鄉親可以就近體驗。

和美全民運動館即日起到兒童節，將有8天免費體驗活動。（彰化縣政府提供）

和美全民運動館即日起將有8天免費體驗活動，健身房也有。（彰化縣政府提供）

和美全民運動館即日起將有8天免費體驗活動，包括泳池。（彰化縣政府提供）

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