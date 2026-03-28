穿梭水泥叢林清垃圾 國研盃智慧機械競賽拚臨場應變

「國研盃智慧機械競賽」，清華大學生打造靈活智慧垃圾車。（記者洪瑞琴攝）

「國研盃智慧機械競賽」學生設計競賽（SDC），今（28）日在成功大學登場。今年以「穿梭水泥叢林的靈活清道夫」為題，考驗學生打造智慧垃圾車的設計與操控能力，臨場調整與應變能力成為比賽關鍵。

競賽模擬城市垃圾清運情境，參賽隊伍需設計、製作多功能智慧垃圾車，在模擬城市道路與不同地形中行駛，完成垃圾與回收物的收集與分類任務。比賽使用的廢棄物只是邊長2.5公分的木頭與泡棉立方體，兩者外型相同，但重量與顏色不同，裝置必須能辨識材質差異並完成分類。

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此外，參賽裝置須自行規劃行進路線，依場地設置的停止或轉向警示標誌行動，避免碰撞建物或造成垃圾外洩，不僅考驗機械設計，也考驗團隊在現場的調校能力。首輪競賽晉級隊伍才能進第2輪，面對突發狀況仍能穩定操作，臨危不亂成為勝負關鍵。

「國研盃智慧機械競賽」由國科會轄下國家實驗研究院國家儀器科技研究中心（國研院國儀中心）與美國機械工程師學會（ASME）台灣分會共同舉辦，參照美國機械工程師學會國際競賽規範辦理，包含「設計競賽」與「英文演講競賽」兩項目。今年由清華大學「DIT—未來之未來」團隊拿下設計競賽冠軍；英文演講競賽則由成功大學學生呂文強奪得第1名

國家實驗研究院說，競賽舉辦已逾10年，希望透過與國際接軌的競賽平台，激發學生創新思維與工程實作能力，培養團隊合作與問題解決能力，為台灣培育更多智慧機械領域人才。

逢甲大學團隊「請輸入25字以內」現場校正機械裝置。（記者洪瑞琴攝）

比賽使用2.5公分的木頭與泡棉立方體，小小物品卻是考驗機械設計與系統整合能力。（記者洪瑞琴攝）

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