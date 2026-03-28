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    私校唯一！何萬順奪「學術獎」 90萬全捐母校東海大學再加碼設基金

    2026/03/28 20:57 記者蔡淑媛／台中報導
    東海大學外文系講座教授何萬順（右）獲行政院長卓榮泰頒發教育部「學術獎」。（東海提供）

    東海大學外文系講座教授何萬順（右）獲行政院長卓榮泰頒發教育部「學術獎」。（東海提供）

    東海大學外文系講座教授何萬順獲頒教育部「學術獎」，成為本屆人文社會領域中，全國唯一一位來自私立大學的獲獎學者，打破東海大學創校70年來的歷史紀錄。東海大學今天表示，何萬順將90萬元獎金全數捐出，並自掏腰包加碼10萬元，湊足100萬元成立「何萬順永續基金」，期許這筆基金能成為種子，回饋母校並提攜後輩。

    何萬順以《聖經》馬可福音中「窮寡婦奉獻兩個小錢」的典故分享，指出耶穌稱讚投進兩個小錢的窮寡婦，是因為她「從不足中投入了所有」，他說，在資源相對受限的私校環境下，每一分學術成就的累積，都相當珍貴。

    何萬順表示，從政大回到東海後，他的學術研究迅速增加，這筆90萬的獎金對他來說是「上帝給予的意外之財」，理應奉獻給培養他的母校東海大學，再加碼捐出10萬元作為獎學金。

    何萬順目前擔任國科會「台灣學術期刊開放取用平台」諮詢委員會召集人，深耕語言學逾30載，其重要學術貢獻之一，是創建了全球最大規模的量詞語言資料庫，資料庫目前已紀錄高達3338種語言，為全球語言學界提供珍貴的研究基石，他在2003年創辦《台灣語言學期刊》並擔任主編至今20餘年，成功推動台灣語言學研究與世界接軌，大幅提升台灣在國際學術版圖的能見度與影響力，本屆教育部「學術獎」全國僅18位，東海表示，學術獎是競爭激烈的國家級終身榮譽，獲獎者多為國立頂尖大學學者，能以私立大學教授身分突圍獲獎，格外不易，何萬順不僅持續在國際頂尖期刊發表研究成果，更展現驚人的學術能量，積極推動學術傳承。

    東海大學外文系講座教授何萬順（左）獻獎給母校東海大學，並捐出100萬元成立「何萬順永續基金」。（東海提供）

    東海大學外文系講座教授何萬順（左）獻獎給母校東海大學，並捐出100萬元成立「何萬順永續基金」。（東海提供）

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