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    首頁 > 生活

    大台中轉運中心銜接捷運、火車站「7轉7接」 拚年底啟用

    2026/03/28 20:50 記者蘇孟娟／台中報導
    大台中轉運中心即將完工，拚年底啟用。（台中市政府提供）

    大台中轉運中心即將完工，拚年底啟用。（台中市政府提供）

    位於台中火車站核心區域的「大台中轉運中心」，未來將銜接捷運藍線，整合鐵路、客運、公車等「7轉7接」轉銜運輸，斥資超過20億打造。台中市交通局說，預計今年上半年完工，年底啟用，屆時可大幅提升台中車站周邊運輸效率，優化舊城區交通動線，帶動周邊再發展。

    交通局長葉昭甫說，市府推動「4大轉運中心」建設，包括豐原轉運中心、水湳轉運中心、大台中轉運中心及規劃中的烏日轉運中心，其中，大台中轉運中心位於台中火車站核心區域，規劃整合鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車及自行車的「7轉7接」轉銜運輸，包括將整合公車與國道客運等多元運具轉乘機制，並預留與捷運系統銜接空間，建構完善且具彈性的公共運輸網絡。

    大台中轉運中心也規劃設置506席汽車停車位及1469席機車停車位，可有效紓解周邊停車需求，空間規上結合地下停車場與地面轉運設施，透過二樓人工平台串聯周邊區域，打造人車分流、友善步行環境，提升整體交通服務品質。

    大台中轉運中心2022年6月動工迄今施工已3年有餘，外界關切大台中轉運中心啟用期程，葉昭甫說，工程預計今年上半年完工、年底啟用，屆時將大幅提升台中車站周邊運輸效率，優化舊城區交通動線，帶動城市再發展。

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