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    首頁 > 生活

    換上古學生服、背竹簍！台灣府城隍廟祈福體驗爆可愛

    2026/03/28 21:02 記者洪瑞琴／台南報導
    智慧錦囊加持，外國學生也參與台南府城隍廟祈福盛事。（台南孔廟文化基金會提供）

    智慧錦囊加持，外國學生也參與台南府城隍廟祈福盛事。（台南孔廟文化基金會提供）

    迎考季到啦！台灣府城隍廟和台南孔廟跨域「文化交陪」，推出超有趣的「求學迎考步步高陞」，帶學生重走古代考程、祈願步步高陞。想像一下，穿上藏青色古式學生服、背著竹簍，步行廟前，彷彿穿越回清代的考場，好有氣氛！

    活動從府城隍廟廟埕開始，先寫祈願單，敲響大鑼「一鳴驚人」，再摸過曾遶境出巡的寬3.7公尺、重300公斤大算盤，都像在說「字字珠璣」。接著走過3道不同高度木構門，象徵「步步高陞門」，學業與人生向上，向神明說出心願、投入祈願疏文，最後還能拿到「求學迎考智慧錦囊」，保佑考試順利、仕途順心。

    沿街走到孔廟，大家一起參拜孔子、文昌、魁星。台南孔廟文化基金會執行長葉重利說，府城隍廟保護學業、仕途，孔廟提醒學子求學要謙卑、重品格。這不只是祈福，更是一場穿越時空的學習體驗。

    現場還有幾位外國大學生一起參加，揹著竹簍、跟著大家合十祈願，笑得超燦爛。對他們是文化驚喜，對台南則是另類國民外交！每個人手裡的智慧錦囊，不只裝小物，更是這趟走讀留下的勇氣與祝福。

    府城隍廟祈福活動，明（29）日續有上、下午場次，家長們不妨帶孩子、帶朋友來感受台南古廟文化、收下祝福，考前定心、過程守禮、成功感恩，保證「心裡暖暖、步步高陞」！

    台灣府城隍廟與「全台首學」台南孔廟，打造祈福文化之旅重現古代考程。（台南孔廟文化基金會提供）

    台灣府城隍廟與「全台首學」台南孔廟，打造祈福文化之旅重現古代考程。（台南孔廟文化基金會提供）

    迎考季，學生體驗穿越時空祈願步步高陞。（台南孔廟文化基金會提供）

    迎考季，學生體驗穿越時空祈願步步高陞。（台南孔廟文化基金會提供）

    步步高陞迎考季，台南孔廟與台灣府城隍廟跨域「文化交陪」，帶學生走讀祈福。（台南孔廟文化基金會提供）

    步步高陞迎考季，台南孔廟與台灣府城隍廟跨域「文化交陪」，帶學生走讀祈福。（台南孔廟文化基金會提供）

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