他們平均72歲卻做這件事 10天機車環台原因曝光

不老騎士在親友歡呼聲中，奔向台中森林公園成功達陣，完成10天、1027公里機車公益環島的熱血旅程。（弘道提供）

弘道老人福利基金會「2026不老騎士-為愛千里，20位平均72歲的不老騎士，今天完成10天共1027公里的機車公益環島的熱血旅程，今天（28日）在親友歡呼聲中在台中森林公園成功達陣，旅程更達成為20萬人次的獨居弱勢長輩募集到逾400萬元的營養餐食與送餐服務經費。

今年環島最高齡是84歲爺爺詹昭火，住在宜蘭的他，只有騎機車到花蓮、台東，第一次到在西部騎車，很開心終於能圓夢；74歲的弘道送餐志工許根旺高興能一邊環島圓夢、還能募集獨居弱勢長輩餐食服務經費。

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團隊中最年輕的騎士楊繡淳，是中度肢體障礙者，年近60歲的她，因腰椎先天腫瘤，行走需拄拐杖，平常騎四輪輔具機車代步，先生心肌梗塞驟逝後，她決定帶著先生的愛，完成兩人曾約定的環島夢。

「我會帶著他的愛，繼續向前走！」楊繡淳說，騎乘的四輪輔具機車是先生生前為她準備、打算一起環島的車，這次勇敢帶著先生的背包、外套和手機中的相片一起環島，淚水變成喜悅笑容。

不老騎士團隊32位志工中有8位是20多歲的青年、最年輕19歲，受到不老騎士精神感動與激勵的他們，在父母同意下向學校、公司請假參加，一起陪伴、守護不老騎士們完成公益環島行，除作為自己人生重要的體驗與成年禮印記外，也讓人看見超高齡社會跨代共融、共好、共創的可貴精神。

弘道推動「不老騎士」多年，董事長王乃弘表示，不老騎士不只是環島追夢，更是熱血有愛的公益旅程，每位不老騎士擔任公益大使，環島期間前往一個國小、三個社區交流，傳遞不老精神，也募集獨居弱勢長輩餐食計畫，今年經費需求1000萬元，目前募款已達4成。

不老騎士活動也促進長輩自主運動、強化營養攝取、增強體力，過程中也促成走出家門、與人互動的機會，每年鼓勵許多年輕人報名加入志工行列，青銀共榮。

不老騎士環島行經台東金崙大橋。（弘道提供）

中度肢體障礙的楊繡淳，騎著已過世先生為他準備的四輪機車，一圓兩人機車環島夢。（弘道提供）

今年不老騎士最高齡的84歲詹昭火，開心圓夢。（弘道提供）

許根旺珍惜能環島圓夢，同時也有幫助弱勢長者餐食服務的機會。（弘道提供）

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