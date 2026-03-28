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    首頁 > 生活

    寶寶爬行賽萌翻全場 南市「時光童樂會」引爆親子歡笑聲

    2026/03/28 20:01 記者洪瑞琴／台南報導
    「Young Tainan 時光童樂會」家長帶寶寶參加爬行比賽，現場歡笑聲不斷。（南市社會局提供）

    「Young Tainan 時光童樂會」家長帶寶寶參加爬行比賽，現場歡笑聲不斷。（南市社會局提供）

    為迎接兒童節到來，南市今（28）日在永華市政中心西側廣場舉辦「Young Tainan 時光童樂會」，以「懷舊童玩」為主題，規劃復古闖關、寶寶爬行比賽及手作體驗等活動，吸引不少親子家庭參與。現場加油聲此起彼落，寶寶們努力爬行、逗趣可愛的模樣，讓家長和民眾看得笑開懷，氣氛熱鬧又溫馨。

    南市目前12歲以下兒童超過15萬人，約占全市人口8.4%。目前全市設有18處公共托育機構及13處親子悠遊館，提供家長更多照顧與陪伴孩子的資源。今年預計新增7處公共托育機構與8處親子悠遊館，讓育兒支持網絡更加完善。

    副市長姜淋煌表示，市府持續朝「一區一親子悠遊館」的目標努力，並透過「台南育兒資訊網」整合各項育兒政策與活動資訊，讓家長能更方便掌握相關資源。目前18處公共托育機構可收托324名未滿2歲嬰幼兒，今年預計在白河、新市、安南、北區（2處）、善化與麻豆等地再設置7處，持續提升托育量能。

    社會局長郭乃文指出，去年南市親子悠遊館入館人次達32萬9000人次，顯示家長對親子互動空間的需求持續增加。繼去年底北區親子館啟用後，目前全市已有13處親子悠遊館，未來也將在中西區、安南區、永康區、學甲區、麻豆區、玉井區、新化區與安定區8處規劃設置，讓更多家庭能就近享受親子共遊的歡樂時光。

    「Young Tainan 時光童樂會」小朋友參加復古闖關，帶領家長重溫童年回憶。（南市社會局提供）

    「Young Tainan 時光童樂會」小朋友參加復古闖關，帶領家長重溫童年回憶。（南市社會局提供）

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