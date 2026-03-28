台積電也來了！台中4月「求職徵才」名額曝光 工程師上看6.9萬

台中市勞工局「求職應援季」徵才活動，邀集台積電、矽品精密、香繼光等60家次廠商徵才。（勞工局登供）

台中市勞工局今天公布4月「求職應援季」徵才活動，邀集台積電、矽品精密、綠茵生技及香繼光等60家次廠商，規劃20場徵才活動，提供超過2200個優質職缺，其中矽品精密提供近7萬工程師職缺，香繼光也有起薪5萬元工作。

勞工局指出，首發4月系列徵才廣邀多元熱門產業參與，其中，專長積體電路封裝測試大廠「矽品精密」提供薪資最高6萬9000元的製程工程師職缺；生技保健食品原料研發生產製造商「綠茵生技」開出原料研發工程師職缺，薪資上看5萬5000元；台式炸雞知名連鎖品牌「香繼光」有起薪5萬元的儲備幹部職缺。

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勞工局長林淑媛表示，4月份陸續有許多應屆畢業生準備投入職場，勞工局推出「求職應援季」，提供最即時徵才活動訊息、暑期打工聯合徵才職缺，以及「職涯升級」系列服務，提供履歷健診、職能提升講座、職場百業體驗及職場導航等資源，協助青年職場搶先卡位、強化求職力與職場適應力。

林淑媛說，4月8日西屯區公所7樓禮堂舉辦西屯區聯合徵才，邀請矽品精密、屋馬、香繼光等12家知名廠商現場徵才，共釋出500個職缺；4月18日中部科學園區管理局辦理中科園區就業博覽會，再度邀請台積電來現場設攤，錯過日前在中興大學的就業博覽會，這次一定要把握住求職或轉職進入台積電的機會；該場次還邀集聯亞科技、台灣美光等27家知名廠商現場徵才，合計釋出超過1200個職缺。

台中市就業服務處補充也預告在5月30日至31日連續2天在中友百貨B、C棟13樓辦理中友百貨就業博覽會，全面應援求職需求。

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