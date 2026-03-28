12年來最美！員林蜀葵花季盛開幕 30色花海打造夢幻迷宮

「員林蜀葵花季」，於南區公園旁蜀葵花田繽紛登場，今年花況為12年來最佳，吸引不少遊客搶先朝聖。（記者陳冠備攝）

彰化縣年度賞花盛事「員林蜀葵花季」，今（28日）於南區公園旁蜀葵花田繽紛登場，今年花況為12年來最佳，園區內逾萬株蜀葵花爭相綻放，多達30種以上花色交織成花海，宛如置身夢幻迷宮，民眾直呼「史上最美」。

員林市代理市長賴致富表示，今年雨水較少，花況相當良好，花期較往年提早綻放，目前花開約五成，預計清明連假將達到滿開，全園免費開放參觀，賞花期限至4月19日止，歡迎民眾把握時機，感受春天的繽紛氣息。

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賴致富說，員林蜀葵花季邁入第12年，已成為彰化春季代表性活動之一，花田面積約8000平方公尺，結合高達2公尺以上的蜀葵花，營造出沉浸式賞花空間。今年活動以「花中巨人大冒險」為主題，打造原創角色「小葵」與「蜀來寶」，設計尋寶互動遊戲，讓遊客穿梭花海同時體驗趣味任務，完成挑戰還可獲得限定小禮物。

彰化縣長王惠美今日前往主持開幕儀式，她表示，彰化是花的故鄉，目前社頭的杜鵑花、二水的花旗木、埤頭、二林的木棉花都在盛開，春天來彰化賞花就對了。

今日開幕儀式邀請人氣歌手鄭可強獻唱揭開序幕，並安排MOMO家族及魔術劇團帶來親子表演，提前為兒童節暖身。員林市公所表示，花季期間橫跨清明連假，每逢週末及連假都有精彩表演與親子互動體驗，民眾可多加利用「幸福巴士」接駁車，往返員林車站與花田之間，輕鬆展開春日賞花之旅。活動詳情可上官方網站查詢。

員林蜀葵花季邁入第12年，已成為彰化春季代表性活動之一。（員林市公所提供）

員林蜀葵花季園區內逾萬株蜀葵花爭相綻放，多達30種以上花色交織，宛如置身夢幻迷宮。（記者陳冠備攝）

員林蜀葵花季登場，吸引不少遊客搶先朝聖。（記者陳冠備攝）

員林蜀葵花季登場，不只吸引遊客，連蜜蜂也來爭相採蜜。（記者陳冠備攝）

員林蜀葵花季全園免費開放參觀，賞花期限至4月19日止。（記者陳冠備攝）

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