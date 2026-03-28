破紀錄！101棚布袋戲霸氣綿延1公里 芬園福德宮土地公祝壽超壯觀！

101棚布袋戲霸氣綿延1公里，芬園福德宮土地公祝壽場面超壯觀！（記者劉曉欣攝）

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮今天（28日）舉行29年宮慶大典，101棚布袋戲團公演打破往年紀錄，霸氣綿延1公里，吸引大批民眾來拜拜兼打卡，由於今年春雨少，有民眾敬獻布袋戲為土地公祝壽，同時祈求天降甘霖，讓農作物能夠好好生長。

芬園縣庄福德宮主委郭哲榮表示，連續5年酬神戲團數年年成長，從60棚一路成長到去年的100棚，今年再增加1棚，創下最高紀錄101棚，每團都是由虔誠信眾贊助。

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郭哲榮指出，以前酬神戲是從農曆2月2日「頭牙」開始，每天安排一團，但就看團數多寡，往往都要連續上演1、2個月，因為民眾認為天天都在演酬神戲太吵，乾脆改為同一天登場，選擇星期六舉辦，也可以親子同樂。

由於縣庄福德宮一年一度的百棚布袋戲同場演出，場面壯觀，加上沿路又有攤位市集，已經不只是縣庄人的大事，而成為年度限定的觀光景點，有人特地帶小朋友來看布袋戲，不少阿公阿嬤都說「這樣才像是廟會」，因為早年娛樂少，布袋戲不只是酬神戲，還是地方的大事。

由於101棚布袋戲同場公演實在太壯觀，不少民眾都是有備而來，還有自備滑板，一口氣穿越101棚，今年還有信眾大手筆花了8萬元請超大戲偶的布袋戲團演出，馬上成為目光焦點，眾人搶著圍觀，直呼過癮。

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮101棚布袋戲同台演出，有信眾大手筆請來超大戲偶的布袋戲團，成為全場焦點。（民眾提供）

霸氣！彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮101棚布袋戲同台獻藝。（民眾提供）

超大戲偶的布袋戲團，成為彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮宮慶大典焦點。（民眾提供）

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