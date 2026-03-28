知本濕地「像沙漠」環頸雉銳減 生態團體：縣府截斷水源問題更大

根本不像濕地的知本濕地。（荒野台東分會提供）

生態團體今天（28日）日早上到知本濕地進行第9年的知本濕地繁殖季鳥類大調查。知本濕地不到一個月前又再發生無名大火，這次調查同時兼具了解災後生態狀況，其中，環頸雉從去年的206隻減少到121，情況最為明顯。生態團體說，林相、濕地正走向衰敗。如今知本濕地「濕地不濕地」，反而更像沙漠，未來還可能成為高爾夫球場，與公部門有極大關連。

荒野保護協會台東分會與台東縣野鳥學會號召30多名公民科學家，今早在知本溪口北岸沖積扇264公頃土地上，觀察紀錄「黃鸝、台灣畫眉和環頸雉」等指標鳥種數量消長變化。

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2023年3月26日調查後當天傍晚大火，2024年調查環頸雉從196隻掉到115隻，但2025年爆發式成長到206隻，不過，當地「每隔二年就大火」說法生效，今年掉到121隻，生態團體由數據觀察並不抱持悲觀。

台東縣野鳥學會理事施明祥說，知本濕地看似荒蕪，一向是野生鳥類宜居的所在，不管是本土留鳥，過境或是冬候鳥等都能於此安棲，我們發現大火會短期影響局部地區，長期還是相對穩定。

荒野台東分會會長蘇俊榮說，縣府排水工程截斷匯入溪水，濕地儘靠雨水維持其範圍，被燒林地草生被破壞，剩下多數是嚴重入侵種銀合歡，正是清除外來種最佳時機。只是此處又被台東縣府規畫為BOT區域，目前傳出可能成為高爾夫球場，生態團體期望的「恢復健康林相」可能難以實行。

棲息於地面的環頸雉，在大火後數量銳減。（荒野台東分會提供）

知本濕地火災範圍，紅色部分為2026，黃色區域為2023年。（荒野台東分會提供）

大火後，雜草反而最快長出，銀合歡貌似死亡卻仍冒新芽。（記者劉人瑋攝）

黃鸝在這次大火中反而受害不嚴重。（荒野台東分會提供）

台灣畫眉。（荒野台東分會提供）

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