2公里粉紅美景超夢幻！土庫櫻花季「夜櫻光影」越夜越美麗

雲林土庫2公里櫻花大道已進入花季最後尾聲，地方推薦把握清明期間賞花。（記者李文德攝）

雲林土庫馬光國中前長達2公里羊蹄甲，每年3月迎接花期，今年春季氣溫宜人，提前兩週開花。地方指出，逐漸進入花季尾聲，可把握清明節前賞花。羊蹄甲又稱印度櫻花，土庫鎮公所今明兩天舉辦櫻花季，有豐富美食、表演，更是首度規劃「夜櫻光影」，晚間6點半以點亮花道，打造迷人的夜櫻景致。

土庫馬光櫻花大道位在崙內里，社區發展協會執行長許擇和指出，當初馬光國中建校，縣府為綠美化種下超過千株羊蹄甲，每年3至4月都是開花期，今年春季氣溫宜人，提早兩週開花，大約到清明節過後，將進入花期尾聲，民眾可以把握目前的賞櫻時機。

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賞花民眾說，縣道158線轉入馬光國中，映入眼簾先是兩排粉紅花朵炸開，美得令人讚嘆，落櫻繽紛美景「有夠美的！」

土庫鎮公所28、29日在馬光國中舉辦土庫櫻花季，雲林縣副縣長謝淑亞、縣議員張維心、陳乙辰、王鈺齊、縣農會總幹事陳志揚等人出席。

鎮長陳特凱說，今年活動定調為「春日研究所」，規劃多樣豐富活動，如手作研究所有植物拓印、蝴蝶貼畫、花瓣書籤DIY，還有春日小小研究員活動，根據指定任務卡收集花朵及樹葉，可領限量手提袋，此外穿著粉色系服裝或配件，可以獲得限量粉紅風車。

陳特凱指出，今年更是首度規劃「夜櫻光影」，馬光國中旁兩側約200公尺賞花步道，晚上6點到8點半開啟夢幻粉色燈光，打造迷人的夜櫻景致。

謝淑亞說，崙內社區長年照顧社區環境和花木，才能讓大家有美好的賞花環境，今年櫻花季邁入第18年，歡迎民眾一起踏尋春天的腳步。

現場有手作體驗，圖為植物拓印。（記者李文德攝）

親子開心體驗手作。（記者李文德攝）

土庫2公里櫻花大道已進入花季最後尾聲。（記者李文德攝）

羊蹄甲又稱印度櫻花。（記者李文德攝）

土庫鎮公所今明兩天舉辦櫻花季，歡迎民眾參與。（記者李文德攝）

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