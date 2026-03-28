青年節前夕前進護理之家 嘉大農藝志工隊為行動不便長者慶生

青年節前夕，嘉義大學農藝志工服務隊今天到護理之家陪伴關懷行動不便長者。（嘉義大學農藝志工服務隊提供）

青年節前夕，嘉義大學農藝志工服務隊今天到仁德醫療社團法人附設護理之家舉辦關懷慶生活動，帶來台語老歌大家唱、扇子舞表演等精彩活動，祝福1月到3月壽星阿公、阿嬤生日快樂，這也是志工隊成立28年來，持續不間斷投入社會關懷公益行列。

這場名為「霹靂再現！點燃番仔火，重燃台灣霹靂火傳奇時光〜護理之家關懷慶生活動」，為30餘名護理之家行動不便長者帶來歡笑與快樂。

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活動總召江怡靜同學說，活動由教育部高教深耕計畫與清誠教育事務基金會經費補助，透過台語老歌帶動唱讓長者打開心房，短劇表演取材於本土劇八點檔「台灣霹靂火」搞笑演出讓長者笑聲不斷，並帶來精采的扇子舞表演；長者一邊吃慶生蛋糕一邊看演出，現場氣氛歡樂。

志工隊指導老師侯金日說，志工隊舉辦行動不便長者服務與關懷活動自1998年9月起轉眼間已持續28年，長期來志工夥伴服務精神始終如一，雖然隊員更換與隊員畢業變動，但不變的是一顆永續服務之心，今天在青年節前夕舉辦關懷長者活動，更具意義。

28年來，志工隊多次代表該校參加教育部舉辦全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動中，在大學院校組服務性社團評選榮獲特優與優等獎的殊榮。

嘉大農藝志工隊短劇表演取材於本土劇八點檔「台灣霹靂火」，搞笑演出讓長者笑聲不斷。（嘉義大學農藝志工服務隊提供）

嘉大農藝志工服務隊成員表演歌舞，娛樂護理之家長者。（嘉義大學農藝志工服務隊提供）

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