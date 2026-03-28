石門水庫上游多處乾枯 北水分署：水位非低點 與5年平均值相當

正值枯水期，石門水庫溪口部落碼頭露出淤積沙灘、舢舨擱淺。（記者謝武雄攝）

截至今上午11點止，石門水庫有效蓄水量1億1175萬立方公尺，蓄水率54.4％，比前一天又下降0.78％，水庫湖區上游石秀灣、新溪口吊橋附近都可見到枯水畫面，讓民眾憂心。對此，水利署北區水資源分署（北水分署）副署長郭耀程表示，目前水位與5年平均值相當，並非低點，但目前仍屬枯水期，呼籲民眾節約用水。

郭耀程表示，石門水庫於1964年完工，當時的桃園縣才60多萬人口，如今已經有236萬人，幾乎成長4倍，當時石門水庫農業及民生（含工業）用水的比例是9:1，如今已經是5:5，由於水庫無法隨人口增加擴大容量，目前水庫每年周轉率要4到5次，也就是說水庫1年要滿水4到5次，這也是1月底蓄水率還有96％，如今不到2個月只剩54％原因。

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他說，目前是一期稻灌溉期，每天農業用水用量在45噸到140噸之間，至於民生用水大約是120噸，石門水庫必須珍惜一切水資源，這兩天下雨雖然進帳不多，但根據中央氣象署資料，31日到4月5日會有場不小的春雨，屆時如有必要也會進行人工增雨作業，若雨下在平地，會與農水署桃園、石門管理處配合減少農業用水的放水量。

郭耀程也提到，北部地區有東北季風、華南雲雨帶，比較不容易缺水，每年5月底、6月初就是梅雨季節，之後汛期來臨，反而要小心颱風所帶來的強大風雨，除非碰到大旱，否則石門水庫還是可以支撐起桃園地區農業、民生用水。

正值枯水期，石門水庫新溪口吊橋旁，湖區水位下降、露出淤積沙灘。（記者謝武雄攝）

正值枯水期，石門水庫湖區上游石秀灣所見水面，與高水位時的林木生長線落差約3層樓高。（記者謝武雄攝）

正值枯水期，石門水庫湖區上游石秀灣所見水面，與高水位時的林木生長線落差約有3層樓高。（記者謝武雄攝）

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