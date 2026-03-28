彰化二水花旗木大爆發 騎單車賞花、聽音樂會一次滿足

二水花旗木盛開，集集線火車穿梭其間，宛如「阿里山鐵道櫻花」，吸引大批遊客朝聖。（記者陳冠備攝）

彰化二水最夢幻畫面登場！位於台鐵集集線旁花旗木近日盛開，粉紅花海引人入勝，宛如「平地版阿里山鐵道櫻花」。交通部觀光署參山國家風景區管理處結合花季熱潮，自今（28日）起推出「八卦山約騎小旅行—二水線自行車約騎活動」，邀請民眾漫遊體驗小鎮風光。

參山處長曹忠猷表示，今年「2026參山騎旅」首波主打二水線騎旅，規劃全長約12公里、騎乘約3小時的路線，從二水車站出發，串聯二八水水公園、二水老街與源泉社區等景點，沿途最大亮點就是近期爆紅的「花旗木鐵道」。粉色花朵隨風飄落，與行駛中的列車交織成如詩畫面，被遊客譽為「平地版阿里山櫻花鐵道」。

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曹忠猷說，活動自3月28日至4月12日共辦理12場次，每場限額20人，總計240個名額。參山處強調，騎旅不只是賞景，更結合文化導覽，邀請在地老師領騎，帶領遊客走訪源泉故事屋與八堡一圳、二圳取水口，深入了解濁水溪灌溉系統的百年歷史，呈現「一條水圳養一片平原」的農業脈絡。

除了騎旅活動，二水鄉公所同步推出「鐵道櫻花音樂季」，活動期間每逢假日安排音樂演出，並設置熱氣球裝置、日式打卡場景與親子氣墊樂園，讓遊客在花海中拍照、聽音樂、遛小孩一次滿足。現場還有限量紀念杯墊與互動贈品，增添遊玩趣味。

二水鄉長蘇界欽表示，二水結合鐵道、自行車與花季資源，已逐漸成為中台灣春季旅遊亮點，呼籲民眾把握花期，騎上單車，用最悠閒的方式，走進這條限定版的粉紅騎旅廊道。

二水鄉集集線鐵道旁的花旗木進入花期，粉色美景引人入勝。（記者陳冠備攝）

交通部觀光署參山國家風景區管理處結合花旗木花季熱潮，28日至4月12日，推出「八卦山約騎小旅行—二水線自行車約騎活動」。（記者陳冠備攝）

二水線自行車約騎活動全長約12公里，今日首發騎乘邀請彰化家扶中心學童參與。（記者陳冠備攝）

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