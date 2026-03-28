宜蘭綠博開幕踩街 4/20~4/26新北市民週優惠100元入園

今年綠博開幕與遊藝踩街表演精彩紛呈，表演者以精緻的動物彩繪服裝與高難度特技，生動演繹出物種多樣性的迷人魅力。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭綠色博覽會今天在蘇澳武荖坑風景區盛大開幕，為期44天活動，舉辦到5月10日，今年以「格致寶藏」為主題，象徵永續探索之旅，宜蘭縣民享門票100元優惠，4月份有新北市民週，4月20日到26日入園同樣只要100元。

今年綠博開幕與遊藝踩街表演精彩紛呈，表演者以精緻的動物彩繪服裝與高難度特技，生動演繹出物種多樣性的迷人魅力，宜蘭縣政府邀請民眾走入園區，從自然界尋找修復大地、守護物種與珍惜海洋的策略。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，期盼透過綠博的教育與傳遞，將美好的善意轉化為具體行動，今年共打造18座永續展區、19項趣味體能設施，藉由園區沉浸式與互動式體驗，讓遊客在自然生態中，挖掘屬於自己的永續寶藏。4月20日到26日是新北市民週，持身分證件入園門票100元。

綠博園區遼闊，縣府將提供電動高爾夫球車接駁，設有前、中、後3站，全面落實「100％人車分道」，入口處的所有展區也會統一位置，規劃於進入園區後的左側，陡坡及轉彎處也會設置防撞措施，針對紐澤西護欄進行包覆設計，使用高密度泡棉與帆布，提升防撞緩衝效果，確保遊客與接駁車的安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法