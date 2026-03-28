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    首頁 > 生活

    南投梅子節登場 500人脆梅DIY超壯觀

    2026/03/28 16:16 記者劉濱銓／南投報導
    南投梅子節脆梅DIY在信義鄉農會登場，吸引500人齊聚手作脆梅。（信義鄉農會提供）

    南投梅子節脆梅DIY在信義鄉農會登場，吸引500人齊聚手作脆梅。（信義鄉農會提供）

    清明節前進入青梅採收季，南投縣信義鄉農會今舉辦「南投梅子節」脆梅DIY活動，吸引許多民眾參加，現場500人手持木槌齊做脆梅，場面超壯觀，農會盼透過食農體驗，讓民眾認識產地梅製品製作，並在最佳產期時令，品嘗到酸甜爽口的脆梅滋味。

    信義鄉農會表示，脆梅DIY活動今500個名額報名一空，民眾領到新鮮青梅，體驗木槌敲打、鹽搓做脆梅，認識脆梅製作方式，另外現場還有梅事福香包等手作課程，讓親子遊客手作之餘，也能促進感情。

    農會說，今年鄉內青梅結果率不錯，但最近受乾旱少雨影響，青梅生長出現大小果的現象，但因接下來仍有鋒面報到，盼雨水挹注青梅生長，讓梅果能順利長大，以利後續採收加工，提高使用率。

    參與梅子節活動的南投縣長許淑華說，梅子是南投重要農產之一，主要分布信義、水里、仁愛、國姓鄉，每年信義農會脆梅DIY都深受各地遊客歡迎，不僅能體驗自製的樂趣，還能把親手做的脆梅帶回家，希望民眾能多支持南投的梅子產業，品味生津解渴的健康酸甜。

    南投信義鄉農會舉辦脆梅DIY，南投縣長許淑華（左一）到場體驗。（南投縣政府提供）

    南投信義鄉農會舉辦脆梅DIY，南投縣長許淑華（左一）到場體驗。（南投縣政府提供）

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