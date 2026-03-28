泰山國中教師賀楚彎推動童軍服務精神 率學童關懷獨居長輩

侯友宜頒獎新北市泰山國中教師、童軍團長賀楚彎，侯友宜肯定他持續推動童軍教育，帶領學生關懷獨居長輩，培養學生服務社會精神。（新北市青年局提供）

新北市有112萬青年人口，新北市長侯友宜今（28）日出席優秀青年表揚大會，表揚132名優秀青年，包含91名中學組、15名大專組及26名社會組。侯友宜頒獎新北市泰山國中教師、童軍團長賀楚彎，侯友宜肯定他持續推動童軍教育，帶領學生關懷獨居長輩，培養學生服務社會精神。

青年局長邱兆梅介紹，賀楚彎累積34年童軍生涯，曾於2013年、2019年兩度獲得市府「社會教育貢獻獎」，自2017年起持續帶領學生走進泰山區獨居長者家中關懷陪伴，疫情後轉型為「送年菜到府」服務。

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賀楚彎認為，「童軍不僅是提供服務，更是一場跨世代的連結，一段與童軍團孩子彼此照亮的旅程」，他分享，曾有童軍團畢業生年年主動回來參與服務，顯示服務精神已在學生心中扎根。另外，為促進學生國際交流，他多次自費擔任中華民國代表團團長，足跡遍及新加坡、芬蘭、德國、奧地利、荷蘭、英國及菲律賓等，帶領學生透過跨文化互動拓展國際視野，更近一步認識、認同台灣文化。

另外，青年局介紹，獲獎青年陳懷德克服腦性麻痺考取國立台灣大學生醫電子博士班，而後投入資訊科技領域，運用RFID技術開發幼兒園出勤管理系統，也參與遠距醫療與居家早療復健系統建置；獲獎青年陳鍾政龍為台北國際航空站消防隊員，在機場守護旅客安全，也是中華男子拔河代表隊成員，2024年參加世界室內拔河錦標賽勇奪男子600公斤級金牌，並獲頒國光體育獎章。

青年局說，藉由救國團推舉優秀青年，可看見許多在不同領域持續深耕、累積能量的青年，市府將持續串聯產官學資源，為不同領域的青年打造舞台，也期待青年將能量回饋城市。

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