巷仔Niau命運大不同 龍泉井升格神貓、大上帝公收養鷲嶺

鷲嶺巷仔Niau修復歸位，大上帝公賜符保平安。（記者王姝琇攝）

台南市文化局打造7隻巷仔Niau古地名雕像「尋貓之旅」，但每隻巷仔Niau命運大不同，龍泉井的巷仔Niau被當作石獅照顧，添裝備、戴護身符，升級成神貓！鷲嶺巷仔Niau則是受損被大上帝公「收養」，歸位後賜符保平安。

巷仔Niau古地名雕像，分別在台南大西門、大井頭、鷲嶺、枋橋頭、山川台、龍泉井、大東門。文化局說明，曾有受損的分別為大井頭、鷲嶺巷仔Niau，其中，大井頭雕塑主體不慎遭人撞壞；鷲嶺雕塑主體因故脫離基座，且黃銅示意牌遺失。

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鷲嶺巷仔Niau緊鄰鷲嶺北極殿大上帝廟，受損時曾被大上帝「收養」，歸位後廟方特地為牠祈求平安符戴在身上。同樣有戴護身符的，是在八協境龍泉井廟前的龍泉井巷仔Niau，一開始就被當作石獅照顧，還添了神級裝備，成為另類打卡熱點！

文化局表示，巷仔Niau是藝術家與地方共同協力完成的公共藝術，不僅造型討喜，更肩負傳遞城市記憶的重要角色，每一塊黃銅牌，皆代表著一段台南獨有的歷史語彙與空間記憶，呼籲以「溫柔」的方式對待，可以「擼」但一定要輕輕的；巷仔Niau雕塑預計展到10月，若民眾發現雕塑受損可與文化局聯繫；目前大井頭、鷲嶺的2座巷仔Niau都已完成修復歸位。

文化局打造7隻巷仔Niau古地名雕像，邀民眾來場尋貓之旅。（記者王姝琇攝）

龍泉井的巷仔Niau添裝備、戴護身符，直接升級成神貓。（圖取自「八協境龍泉井 祖師公廟」臉書）

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