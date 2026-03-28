國民黨小編誤解國外空品數據 彭啓明：歡迎來上課還可抽獎

環境部長彭啓明被問到國民黨臉書粉專誤植台灣空品退步，呼籲空污是專業，不要用政治或斷章取義來理解。（記者吳柏軒攝）

國民黨臉書粉絲專頁近日誤解瑞士公司IQAir報告，將台灣空品進步20名誤植為退步20名，已緊急更正並致歉；環境部長彭啓明今（28日）參加活動並受訪，提到該事件時強調，許多人對空氣污染知識常常斷章取義，歡迎國民黨小編可以上環境部推出的「空品新識力」，得到基本知識，還可抽獎，重申空污是專業，不要用政治或斷章取義來理解。

瑞士公司發布《2025 IQAir 全球空氣品質報告》，其中台灣空品佔全球74名，因該報告採污染物排名，空污越多、排名越前面，因此台灣74名實際上較去年的54名還要進步改善了20名；但國民黨臉書粉專日前誤植台灣退步20名，如今已更正並致歉。

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彭啓明今參加「三袋同行、減塑升級」啟動記者會，會後受訪被問到該議題，他表示，其實一開始是有媒體不了解IQAir報告的特性，而寫錯，環境部大氣司上週三有特別澄清，自己昨天也看到國民黨臉書貼文，很謝謝他們願意主動改善。

彭啓明指出，擔任環境部長1年多來發現，很多人對空污知識不是很理解，常常斷章取義，建議如果有人不了解，如國民黨小編們，可以參加環境部推出的「空品新識力」平台，只要1、2個小時的線上課程，就可以得到基本知識，還可以參加抽獎，重申空污是專業，不要用政治或斷章取義來理解。

彭啓明還說，IQAir報告中，台灣確實進步，但參考度不高，環境部已在全台設置標準空品測站，經統計，全台灣空污如PM2.5平均濃度已降到12.8微克每立方公尺（μg/m³），台北市都在10以下，跟國際大都市、台灣東部等地區不相上下，只是台灣中南部部分地區還要再努力。

彭啓明認為，台灣空品雖越來越好，但改善也來到「深水區」，要往下降低空污，需要眾人一起努力，目前工廠或發電的空污排放量僅佔不到總量的2成，其他6成都是民眾活動、餐廳、交通等各種來源，空品下階段的改善，需要眾人一起努力，環境部也會祭出其他措施來努力。

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