寶可夢大師集合！台北花伴野餐登場 民眾嗨喊：要抓「花帽皮卡丘」

2026台北花伴野餐活動今日在大安森林公園熱鬧登場，活動規劃咖啡派對、美力運動及親子毛孩三大主題野餐區，更首度攜手全球人氣手遊《Pokémon GO》合作，推出限定「限定寶可夢」讓民眾抓寶。（記者廖振輝攝）

「2026台北花伴野餐」今（28）日在大安森林公園熱鬧登場，今年活動規劃咖啡派對、美力運動及親子毛孩三大主題野餐區，更首度攜手全球人氣手遊《Pokémon GO》合作，推出限定「限定寶可夢」讓民眾抓寶。園區內展出大型寶可夢氣球，包含6米高皮卡丘，還有「皮卡丘」與「伊布」見面會也吸引人潮，不少民眾趁著天氣轉晴，攜家帶眷前往遊玩。今年設有《Pokémon GO》專區，民眾只要於攤位完成指定任務，就有機會獲得皮卡球造型的帽子、貼紙，活動期間，即日起至4月6日。

今天野餐開幕活動特別邀請加拿大、荷蘭、印度、德國四國駐台代表參與，由代表們開箱「世界美食野餐籃」，分享來自家鄉的野餐風味，包含加拿大魁北克燉肉丸、荷蘭焦糖煎餅、印度芒果酸子酥球以及德國烤豬腳等代表性食物。蔣萬安市長也與「熊讚」，開箱臺灣特色美食刈包，展現融合在地與國際的野餐風貌。

請繼續往下閱讀...

觀傳局說明，今年活動規劃三大主題野餐區，每個野餐區都各具亮點，「咖啡派對野餐區」有精品手沖咖啡示範，結合DJ音樂展演，展現獨特的城市風格派對氛圍，吸引滿滿的排隊人潮；國際表演團隊「馬戲之門」更帶來限定劇碼《紳士咖啡廳》，以雜耍與肢體藝術將氣氛推向高潮。

觀傳局進一步說，「美力運動野餐區」的草地瑜伽體驗活動，民眾在綠地上隨呼吸伸展一同享受悠閒的春日時光。而親子同樂的「花伴野餐咖啡屋」則有花卉配對遊戲，從遊戲中輕鬆認識臺北春天的花卉，現場充滿笑聲與加油聲。「親子毛孩野餐區」，有親子和毛孩裝扮秀，可愛精緻又別出心裁、創意十足的造型打扮，讓參與活動的親子家庭和毛孩們，個個彷彿變身走秀的明星。

今年設有《Pokémon GO》專區，民眾只要於攤位完成指定任務，就有機會獲得皮卡球造型的帽子、貼紙，活動期間，即日起至4月6日，玩家們只要在公園裡打開《Pokémon GO》手遊，就有機會遇見這次活動主題的寶可夢，包括「戴著花帽的皮卡丘」、「四季鹿春天的樣子」。

今天台北花伴野餐開幕活動特別邀請加拿大、荷蘭、印度、德國四國駐台代表參與，由代表們開箱「世界美食野餐籃」，分享來自家鄉的野餐風味。（記者廖振輝攝）

活動規劃三大主題野餐區，昨好天氣全家大小一起野餐（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法