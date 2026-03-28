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    首頁 > 生活

    教育部強化學生心理支持系統 義守大學諮商輔導空間升級

    2026/03/28 16:26 記者林曉雲／台北報導
    義守大學啟用全新諮商輔導空間。（教育部提供）

    義守大學啟用全新諮商輔導空間。（教育部提供）

    大專校園心理健康議題持續受到關注，教育部近年透過評鑑與補助雙軌並進，強化學生輔導支持系統。教育部統計，目前已補助72所大專校院優化諮商輔導環境。

    其中，義守大學歷經1年規劃與施工，今（28）日啟用全新諮商輔導空間，教育部學生事務及特殊教育司代理司長許嘉倩出席啟用典禮，她說，透過大專校院學生輔導工作評鑑機制，持續檢視各校推動情形，並依需求提供經費協助，協助學校改善硬體環境與服務品質，此次義守大學諮商空間升級，正是結合評鑑與補助成果的具體展現，見證校園心理支持環境的提升。

    許嘉倩強調，教育部將持續透過評鑑制度與經費挹注，與各大專校院共同優化輔導空間與專業資源，從硬體與服務雙向提升，建構更完善的校園心理支持網絡，讓學生在友善且穩定的環境中獲得即時協助，打造具韌性與關懷的高教環境。

    義守大學校長古源光說，校方以「溫暖、安心與陪伴」為核心理念，重新規劃整體動線與配置，提升隱私性與使用舒適度，新設施包括溫馨的諮詢接待櫃檯、靜謐的等候休憩區，以及具備高度隱密性的個別諮商室，並採用柔和色系與溫潤材質，營造安心且具支持感的環境，讓學生能自在表達情緒，輔導人員也能進行更深入的專業對話。

    古源光指出，學校長期以學生為核心，致力建構兼顧身心健康與學習發展的支持系統，將教育從知識傳授延伸至全人培育。透過心理輔導、學習支持與生活關懷的整合，提供具韌性的校園環境，協助學生穩定成長與探索自我。

    義守大學啟用全新諮商輔導空間。（教育部提供）

    義守大學啟用全新諮商輔導空間。（教育部提供）

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