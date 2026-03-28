高捷蜜柑站長6歲了 攜手「變種吉娃娃」生日開趴

蜜柑站長與「變種吉娃娃」聯名推出的輕軌彩繪列車，今天啟航。（高捷公司提供）

賣萌不賣票、陪伴旅客日常的高捷蜜柑站長6歲了！今年以「柑～當我們同在一起 吉快樂無比」為主題，攜手超人氣IP「變種吉娃娃」推出一系列慶生活動，從輕軌彩繪列車到主題車站，再到粉絲最期待的生日派對與快閃店，邀請所有「柑仔蜜」（粉絲專屬暱稱）一起共度最療癒的春日慶典。

活動最大亮點，莫過於蜜柑站長與變種吉娃娃首度聯名推出的輕軌彩繪列車，於今（28）日啟航，一路運行至6月30日。今天特別邀請百位幸運「柑仔蜜」搶先搭乘首發列車，車廂內外皆可見兩大人氣角色的可愛身影，從車窗、車門到車廂細節皆充滿巧思設計，沿途也吸引不少民眾拍照，直呼「太可愛了！」

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此外，捷運R13凹子底站從今天起，也同步推出主題式車站佈置，展期至10月31日。站內融入蜜柑站長與變種吉娃娃的聯名視覺，充滿童趣氛圍，讓通勤旅客與粉絲在日常中也能與兩位萌主角不期而遇。

活動壓軸回到漢神巨蛋，今天並舉辦蜜柑站長x變種吉娃娃簽繪活動，現場粉絲與蜜柑、變種吉娃娃偶裝近距離互動，還有作者吉佬現場簽繪，聯名快閃店也從今天起至4月9日限定登場，推出限定商品，包含拍照機、扭蛋機等。

高捷公司指出，4月4日是蜜柑站長6歲生日慶，不僅是品牌的重要里程碑，更希望透過跨界聯名與多元活動，讓更多人在城市中感受到療癒與歡樂。無論是在街頭巧遇彩繪列車，或是在凹子底站捕捉可愛身影，都邀請民眾一起加入這場生日派對。

蜜柑站長（右）攜手「變種吉娃娃」（左）推出一系列慶生活動。（高捷公司提供）

蜜柑本尊（右）擁有獨立辦公空間、休息場域，還有一堆貓玩具。（資料照）

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