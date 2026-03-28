減塑升級！ 建國假日花市設示範區推「袋袋箱傳」

台北市建國假日花市人聲鼎沸，花友絡繹不絕。（記者吳柏軒攝）

國人習慣使用塑膠袋，但塑膠萬年不腐、垃圾難以處理，更恐有塑膠微粒危害人體及生物；環境部推動減塑，今（28日）再度返回台北市建國假日花市，推廣「不塑購物」，並邀集20個產官學研單位，收集二手袋，配合「袋袋箱傳」平台，媒合資源，讓乾淨袋子再利用，並打造可擴散的綠色市集典範。

環境部長彭啓明表示，一般賣場的塑膠袋要收費，但傳統市集不易推動，因為民眾習慣難改，去年8月在建國花市首度推動二手袋，並利用虎尾科技大學電機系教授蘇暉凱設計的AI工具，辨識人流與使用情況，二手袋使用人次從1.5％提升到10％，希望未來衝到20、30％；重申，愛護地球人人有責。

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彭啓明更提到，自己雖然沒有攀登百岳，但爬了全台至少30座垃圾山，其中大多數都是不會腐爛的塑膠袋，有些地方政府無法處理，只能露天堆置，發出惡臭，宛如人體癌症一般，且塑膠微粒也有危害生物或人體的問題，必須好好面對。

環境部資源循環署指出，建國花市的二手袋政策再升級，包含啟動「減塑示範區」，場域將設置顯眼的標示，衝20家以上攤商不提供塑膠袋，強化消費者不塑購物體驗；也打造植感循環袋2.0會員制度，推出再生材料提袋，建立攜袋回購優惠的機制，增加花友重複使用意願；也推出花盆回收再利用，透過公私協力將廢棄花盆再製成文創產品或裝置藝術，賦予新生命。

同時，環境部也攜手悠遊卡公司，4月2日啟動數位回饋功能，民眾在指定時間，自備購物袋感應紀錄後，可透過悠遊付APP累積點數兌換好禮；彭啓明也估計，未來透過二手袋平台，可收集幾十萬個袋子，目前先從建國花市建立循環永續的綠色市集，也提到環境部被總統賴清德賦予城市綠化責任，未來將持續帶動花市綠色商機，再逐步推廣到全台，作為其他市集的典範。

環境部在建國花市推動二手袋循環再利用，工作人員正在整理民眾、企業提供的乾淨紙袋或不織布袋，提供給消費者。（記者吳柏軒攝）

環境部在建國假日花市推動二手袋，民眾買花不用再索取大型塑膠袋，可用二手袋促進地球永續循環，（記者吳柏軒攝）

環境部長彭啓明爬過全台最多次垃圾山，強調有許多塑膠垃圾難處理，環境部將加強減塑政策。（記者吳柏軒攝）

環境部在建國假日花市舉辦「三袋同行、減塑升級」，要打造可複製、可擴散的「不塑購物」典範。（記者吳柏軒攝）

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