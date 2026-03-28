上銀機械論文獎頒獎 蕭美琴：大家都在同條船上、共同培育下世代人才

副總統蕭美琴致詞表示，投資人才就是投資台灣的未來，產業、學界與青年學子都是台灣發展的重要力量，「大家都在同一條船上」，共同培育下個世代的人才。（記者叢昌瑾攝）

第22屆上銀機械論文獎今（28）日舉行頒獎典禮，副總統蕭美琴致詞時表示，投資人才就是投資台灣的未來，產業、學界與青年學子都是台灣發展的重要力量，「大家都在同一條船上」，共同培育下個世代的人才，讓機械這個「工業之母」的專業能量充分發揮，持續推動台灣產業升級與長遠發展。

蕭美琴提到，當前全球產業正快速邁向人工智慧與人形機器人等發展，台灣在相關領域已逐步獲得國際肯定，展現產業韌性與競爭力；而面對地緣政治情勢複雜與不確定性升高，政府將持續作為產業後盾，在國際經貿與台美談判中，為包括機械與工具機產業爭取最有利條件，並透過持續溝通以確保台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

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蕭美琴也指出，政府以國家安全為核心推動相關政策，包括規劃國防特別預算達1.25兆元，強化防衛能力，並以國防需求帶動工業發展，培養軍民兩用技術基礎，從晶片、通訊到網際網路等成熟科技，皆源自國家安全需求並延伸至產業應用，未來包括無人載具、人工智慧、機器人與太空產業等，皆是重要發展方向。

蕭美琴表示，從得獎成果可看出台灣新世代展現的創新實力，機械領域正是支撐國家產業不斷升級的重要關鍵力量，也是奠定產業發展的堅實基礎與人才搖籃。她強調，台灣在自由民主環境下鼓勵創新，機械專業人才展現豐沛能量，正代表國家未來的希望。

今年共有來自25所大學、96篇論文參賽，最終選出16篇優秀論文，以台灣大學表現最亮眼，推薦14篇參賽，9篇進入決審、6篇獲獎，為最大贏家，其中，台大機械工程學系碩士生沈意軒以「輪腳複合機器人上可變多接觸地點之全機力控制架構開發」勇奪金質獎，獲得新台幣100萬元獎金，展現台灣在智慧機器人與精密機械領域的研發實力；清華大學動力機械工程學系李珮筠則拿下銀質獎。

基金會董事長卓永財表示，總統賴清德昨出席台中工具機展，提到在Covid-19疫情時，以最短時間設立口罩產線，還協助其他國家，展現台灣的機械實力，上銀機械論文獎自2004年創辦，累計超過2000篇論文參與、330篇獲獎，培育逾700名優秀人才，今年並增設新秀特別獎。

台大機械工程學系碩士生沈意軒（左）在教授林沛群（右）指導下，勇奪金質獎，由副總統蕭美琴（中）頒獎。（記者叢昌瑾攝）

第22屆上銀機械論文獎今日舉行頒獎典禮，台大是最大贏家。（記者叢昌瑾攝）

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