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    首頁 > 生活

    花旗木結合南化糖蜜 觀光、產業一併行銷

    2026/03/28 15:15 記者吳俊鋒／台南報導
    南化區公所結合寶光聖堂的花旗木美景，行銷地方知名的黑糖、蜂蜜，市集活動熱鬧開幕。（台南市政府提供）

    南化區公所結合寶光聖堂的花旗木美景，行銷地方知名的黑糖、蜂蜜，市集活動熱鬧開幕。（台南市政府提供）

    國內知名的一貫道宗教景點台南玉山寶光聖堂，栽種逾200株花旗木陸續綻放，南化公所結合轄內優質的黑糖、蜂蜜，舉辦市集活動，觀光、產業一併行銷，今天熱鬧開幕。

    花旗木又稱「泰國櫻」，位於南化區的寶光聖堂20年前引進、栽種，每到3、4月的盛放期，遊賞人潮湧至，成功形塑出季節限定的觀光亮點。

    南化區長徐全立預估今年的兒童、清明連假時，寶光聖堂的花旗木會進入滿開，精彩可期，賞櫻民眾不要錯過。

    今年活動主題為「南化糖蜜浪漫遇、寶光花旗尋覓境」，市長黃偉哲的夫人劉育菁出席開幕，邀請大家一起來春遊，感受粉紅浪漫的夢幻氛圍。

    今年仍以花旗木美景為主軸，結合在地蜂蜜與黑糖的特色產業，規劃市集展售、食農教育，以及親子體驗等多元內容，並安排才藝演出、氣球互動、魔術秀等精彩節目，打造適合闔家同遊的春季饗宴。

    農業局長李芳林說，2024年統計，全市養蜂戶數達158戶、飼養箱數2萬6756箱，年產量約366公噸、年產值8250萬元，相關指標都居國內之冠。

    而南化區有2個養蜂產銷班、成員30人，飼養箱數4763箱，產品涵蓋蜂蜜、蜂膠、蜂蠟、蜂蜜醋、蜂王乳，以及花粉等多元品項，並於各評鑑競賽中屢獲佳績，深受肯定。

    而南化區關山里出產的白甘蔗，透過傳統柴燒工法製成手工黑糖，風味濃郁、口感溫潤不膩，為在地極具代表性的特色農產之一。

    市長夫人劉育菁出席開幕，進行食農體驗。（台南市政府提供）

    市長夫人劉育菁出席開幕，進行食農體驗。（台南市政府提供）

    寶光聖堂的花旗木持續綻放中。（台南市政府提供）

    寶光聖堂的花旗木持續綻放中。（台南市政府提供）

    「南化糖蜜浪漫遇、寶光花旗尋覓境」熱鬧開幕。（台南市政府提供）

    「南化糖蜜浪漫遇、寶光花旗尋覓境」熱鬧開幕。（台南市政府提供）

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