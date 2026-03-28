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    首頁 > 生活

    青年節前夕嘉市表揚95人 吳貞慧深耕輔導領域受肯定

    2026/03/28 15:22 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市宣信國小專輔教師吳貞慧（右二）為在地青年教育工作者典範。（嘉市政府提供）

    嘉市宣信國小專輔教師吳貞慧（右二）為在地青年教育工作者典範。（嘉市政府提供）

    青年節前夕，嘉義市長黃敏惠今天表揚來自嘉義地區社會各界、大專院校及中等學校優秀青年共95位，其中，宣信國小專輔教師吳貞慧，為在地青年教育工作者典範，接連榮獲2024年教育部友善校園獎「傑出輔導人員」以及2025年第14屆「教育大愛菁師獎」的兩項全國性大獎，肯定她在輔導領域的卓越貢獻。

    吳貞慧在教育界服務15年，面對校園性平、家暴及高風險事件，積極發揮青年世代行動力，串聯學校、家長、社政與醫療體系，在輔導領域貢獻己能。

    其他獲獎者，還有社會優秀青年聖馬爾定醫院社區醫療部副組長林嘉鈴護理師，她長期投入社區公共衛生服務，經營社區健康小站，辦理健康講座，推動預防保健與戒菸服務等，歷年服務個案戒菸成功率約48％，讓健康服務更貼近在地需求。

    博明活動企劃行銷有限公司許博竣從事演藝表演，除商演外，在育幼院、教養院、安養院、安寧病房、弱勢團體單位等，都看得到他帶領團隊進行公益演出。

    北興國民中學一年級學生葉柏辰榮獲「2026期I世界數學邀請賽－台灣選拔賽」金獎，取得赴日本參賽資格，為校爭光。

    民生國中三年級學生羅翊愷，在體育與藝術領域大放異彩，今年升上三年級更晉升為主力球員，多次代表學校參與各項賽事，為校爭光。他長年投入繪畫學習，今年更榮獲中華民國第五十六屆世界兒童畫展特優獎。

    大業實中學生何月多次於嘉市中小聯運及市運會游泳比賽中奪得金、銀、銅牌，並於校內鐵人三項競賽榮獲第二名，曾代表學校參加嘉市語文競賽寫字組榮獲優等，並於說書人比賽摘下特優，更參與英語讀者劇場與機關王競賽同樣獲得優等佳績。

    嘉市社會優秀青年聖馬爾定醫院社區醫療部副組長林嘉鈴護理師（右二）。（嘉市政府提供）

    嘉市社會優秀青年聖馬爾定醫院社區醫療部副組長林嘉鈴護理師（右二）。（嘉市政府提供）

    嘉市青年節表揚大會今天在市府舉行。（嘉市政府提供）

    嘉市青年節表揚大會今天在市府舉行。（嘉市政府提供）

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