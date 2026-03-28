第56屆全國技能競賽北區分區賽 桃竹苗分署培訓選手贏得35面金牌

趙★（上天下田，音同景）錙贏得「第56屆全國技能競賽」北區分區賽的銲接職類金牌。（圖由桃竹苗分署提供）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署培訓選手，參加「第56屆全國技能競賽」展示設計、工業控制、銲接、冷凍空調、機器人系統整合、漆作裝潢等職類的北區分區賽，成績亮眼，共贏得35金、22銀、34銅等，其中，就讀桃園市世紀綠能工商機械科3年級的選手趙★（上天下田，音同景）錙贏得銲接金牌，超越自我，表現優異。

趙★（上天下田，音同景）錙說，去年首次參賽得第4名，雖無緣獎牌，但讓他了解要做為頂尖選手，就是要專注在穩定度與細節上，今年為了贏得好成績，賽前1個月，移地到桃竹苗分署的幼獅訓練場集訓，終能如願奪金。

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桃竹苗分署長賴家仁說，今年分署選派57個職類、417名選手參賽，其中漆作裝潢、美髮、服裝創作、中式服裝職類，都包辦前5名，展現選手們長期訓練的成果，希望每一位選手都能再接再厲，於全國賽中爭取佳績，持續進階成為技能國手，進而為國爭光。

「第56屆全國技能競賽」北區分區賽的銲接職類競賽過程。（圖由桃竹苗分署提供）

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