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    首頁 > 生活

    舉辦高中儀隊競賽北區初賽 陸軍司令部開放營區盼拉近軍民距離

    2026/03/28 15:15 記者周敏鴻／桃園報導
    陸軍司令部舉辦「榮耀80‧儀起向前」高級中等學校儀隊競賽北區初賽，精彩熱鬧。（記者周敏鴻攝）

    陸軍司令部舉辦「榮耀80‧儀起向前」高級中等學校儀隊競賽北區初賽，精彩熱鬧。（記者周敏鴻攝）

    陸軍司令部今在桃園市龍潭區大漢營區，舉辦「榮耀80‧儀起向前」高級中等學校儀隊競賽北區初賽，有莊敬高職、內壢高中、新興高中、花蓮高商等10所學校隊伍同場較勁；陸軍司令呂坤修說，透過儀隊競賽，可以感受到學生們的年輕活力與蓬勃朝氣，也能拉近軍民距離，讓外界更了解陸軍。

    高中儀隊競賽北區初賽除內壢高中等學校陸續登場，以絕佳的團隊默契展現苦練多時的槍法，爭取晉級決賽的資格，也安排陸軍樂儀隊以精湛槍法搭配節奏明快的樂音、南亞科技大學「隼龍儀隊」展示俐落槍法與整齊隊形、陸軍特指部戰技隊的精實戰技結合格鬥技巧等演練，為陸軍司令部80週年部慶揭開序幕。

    陸軍司令部指出，活動還安排互動體驗、社團發表攤位，讓民眾參觀、交流，並透過多元展示呈現國軍的訓練成果，盼透過營區開放與活動交流，讓民眾深入認識國防事務與軍事專業，鼓勵更多有志青年加入國軍行列。

    陸軍司令部舉辦「榮耀80‧儀起向前」高級中等學校儀隊競賽北區初賽，精彩熱鬧。（記者周敏鴻攝）

    陸軍司令部舉辦「榮耀80‧儀起向前」高級中等學校儀隊競賽北區初賽，精彩熱鬧。（記者周敏鴻攝）

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