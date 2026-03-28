來自日本二手古物限時設攤 人潮湧入內惟跳蚤市場挖寶

來自日本的二手古物，今明兩天來到內惟跳蚤市集設攤，吸引大批民眾湧入挑選挖寶。（記者李惠洲攝）

位在高雄鼓山的內惟跳蚤市集，是南部知名的二手貨挖寶聖地，今、明（28、29）兩日有批來自日本的古物線上拍賣平台的業者，帶著數百公斤的古件老物來到高雄內惟跳蚤市場限時設攤，上百位民眾將日本攤區擠得水洩不通，看著日本古物、木雕、模型玩具、海報、動漫周邊、昭和瓷器、畫作等，每一攤都吸引大批人潮前來挑選。

來自日本的EZBid （イージービッド），是源自愛知縣半田市的一間古物線上拍賣平台，專門連結日本各地的古物商與拍賣場，從最北邊的北海道，到最南端的九州、沖繩，整個日本都有他們收購拍賣的東西，商品多樣像是復古的東西、古物、雜貨、玩具、動漫、衣服、瓷器、木雕、面具、旗幟、宗教佛珠等，EZBid老闆山田先生表示，許多台灣人喜歡收藏舊的東西，當時他在找台灣可以進口貨櫃的方法與引薦市場的人，想在台灣設點，無意間發現內惟跳蚤市場是個不錯的地方，又可以認識很多相關的人，所以現在大概每3到4個月就會來這邊設攤，目的主要是跟台灣的二手攤商與拍賣業者相互交流，他們這次來了14組人共組了12個攤位，各式各樣的東西都有在賣，他們也會在這裡買台灣的東西回去日本賣，就像是台日交流一樣，覺得很有意思。

請繼續往下閱讀...

日本攤商各式各樣的古物、玩具任君挑選，其中日本家喻戶曉的佐藤製藥的吉祥物「佐藤象」非常受到歡迎，許多民眾一買就是10幾隻；另外「日本Q比」也許多人挑選；這裡還有整包的玩具模型組，裡頭各式各樣小型模型隨意搭配，價格都很親民；日本福島縣著名的傳統工藝品「赤牛」這裡也看得到，赤牛在福島縣被視為驅魔避邪、保佑健康的吉祥物。

來到這就像去一趟日本，有逛不完的商品可以看，喜歡日本古物二手商品的民眾要多多把握，擺攤明天還有一天，日期3月28日（六）、29日（日），時間09:00至15:00，地點為內惟跳蚤市集。

「日本Q比」是日本家喻戶曉的食品品牌Kewpie （キユーピー），其最著名的標誌就是大眼睛、紅臉頰的Q比娃娃。（記者李惠洲攝）

佐藤製藥的吉祥物「佐藤象」非常受歡迎，民眾一買就是5隻以上。（記者李惠洲攝）

佐藤製藥的吉祥物「佐藤象」非常受到歡迎。（記者李惠洲攝）

來自日本的二手古物攤商，擔心語言不通還特地製作小卡片，寫上中文給台灣買家雙向交流。（記者李惠洲攝）

來自日本的二手古物攤商開心來到內惟跳蚤市集，拿著自家商品拍照。（記者李惠洲攝）

EZBid 古物線上拍賣平台老闆山田健太先生，率領14位攤商來台設攤，與台灣的二手市集相互交流。（記者李惠洲攝）

各式各樣的日本古物、瓷器、玩具琳瑯滿目。（記者李惠洲攝）

各式各樣的日本古物、瓷器、玩具琳瑯滿目。（記者李惠洲攝）

就連日本忍者使用的暗器手裡劍，這裡也有在賣。（記者李惠洲攝）

各式各樣的日本品牌徽章。（記者李惠洲攝）

日本動物木雕製品。（記者李惠洲攝）

日本「赤牛」被視為驅魔避邪、保佑健康的吉祥物，父母會送「赤牛」給小孩，祈求孩子遠離疾病。（記者李惠洲攝）

來自日北各式各樣的珠寶首飾，民眾仔細觀賞挑選。（記者李惠洲攝）

一整包日本玩具模型才300元台幣，價格相當親民。 （記者李惠洲攝）

來自日本的攤位都是人潮滿滿，民眾蹲在攤前仔細挑選喜愛的商品。（記者李惠洲攝）

來自日本的攤位都是人潮滿滿，民眾蹲在攤前仔細挑選喜愛的商品。（記者李惠洲攝）

來自日本的攤位都是人潮滿滿，民眾蹲在攤前仔細挑選喜愛的商品。（記者李惠洲攝）

來自日本的二手古物，今明兩天來到內惟跳蚤市集設攤，吸引大批民眾湧入挑選挖寶。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法