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    首頁 > 生活

    清明公墓火警太多了 南消一大出動無人機高空巡查防災

    2026/03/28 15:05 記者楊金城／台南報導
    台南市消防單位出動無人機執行墓區高空巡查，防範公墓火警。（第一大隊提供）

    台南市消防單位出動無人機執行墓區高空巡查，防範公墓火警。（第一大隊提供）

    清明節將至，各地墓區掃墓祭祖人潮湧現，因最近公墓火警、山林野火頻傳，台南市消防局第一救災救護大隊柳營消防分隊和柳營區公所，前進重點公墓設置水桶提供水袋給民眾、強化防火宣導和巡邏，更出動無人機執行高空巡查，透過即時影像監控墓區動態，降低災害發生風險。白河消防分隊則前進熱門景點白河林初埤木棉花道，擴大宣傳清明防火效果。

    近期公墓火警、山林野火頻傳，消防單位疲於奔命，第一大隊大隊長邱國禎指出，近期天氣炎熱，久旱不雨，加上墓區多為雜草極易引燃，稍有不慎，火勢迅速蔓延，不僅影響周邊環境、造成空污，也可能危及掃墓民眾的生命安全，因此須加強公墓火警的預防。

    南市消防局局長楊宗林指出，因應清明連假，為避免民眾因焚燒紙錢、雜草不慎而引發火災，消防局不但強化公墓駐點警戒及消防車、無人機不定時巡邏，也呼籲民眾在清明掃墓時謹記「4不1要」：除草「不」用火、「不」焚燒紙錢、「不」燃放鞭炮、「不」亂丟菸蒂、垃圾「要」帶走。

    柳營消防分隊出動無人機執行高空巡查公墓。（第一大隊提供）

    柳營消防分隊出動無人機執行高空巡查公墓。（第一大隊提供）

    柳營消防分隊和柳營區公所，前進重點公墓宣導預防公墓火警。（第一大隊提供）

    柳營消防分隊和柳營區公所，前進重點公墓宣導預防公墓火警。（第一大隊提供）

    柳營消防分隊前進重點公墓派駐消防車，設置水桶提供水袋給民眾防災。（第一大隊提供）

    柳營消防分隊前進重點公墓派駐消防車，設置水桶提供水袋給民眾防災。（第一大隊提供）

    白河消防分隊前進熱門景點白河林初埤木棉花道，擴大宣傳清明防火。（第一大隊提供）

    白河消防分隊前進熱門景點白河林初埤木棉花道，擴大宣傳清明防火。（第一大隊提供）

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