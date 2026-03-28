大甲媽 、樓厝媽屏市遶境 信徒爭相鑽轎腳

台中市鎮瀾宮「大甲媽」行至屏市永福路，信眾虔誠鑽轎腳。（記者羅欣貞攝）

台中市鎮瀾宮「大甲媽」與屏東市天聖宮「樓厝媽」雙媽會遶境盛典，今（28）日起一連兩天在屏東市登場，屏東市區主要街道吸引大批信眾與民眾沿途參拜，排成長龍虔誠趴跪鑽轎腳，祈求平安，人山人海，相當熱鬧，有民眾一次完成雙媽鑽轎腳，格外開心。

屏東市天聖宮今（2026）年迎來天上聖母開基160週年，特別邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」與天聖宮「樓厝媽」聯袂舉辦雙媽會遶境盛典，活動今（28）日、明（29）日連續兩天舉行，分別在屏東市區及新生里展開，吸引大批信眾參與，一睹雙媽風采，也為地方信仰文化注入熱烈能量。

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天聖宮主委李文麟表示，天聖宮創建於1946年，前身可追溯至日治時期庄民組成的媽祖會，最初供奉於民宅，後經信徒集資建廟於現址。歷經祝融與重建，1988年完成現今廟宇，成為屏東市重要的宗教信仰中心，主祀天上聖母，並奉祀陳府千歲、玄天上帝、宋王爺公、福德正神、觀世音菩薩等，香火鼎盛。

遶境行程今上午7點在天聖宮集合，接著往公館天后宮、歸來慈天宮、楠樹里天后宮、聖帝廟等 ，中午行至屏市永福路時，屏東縣長周春米、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人接駕雙媽進入慈鳳宮停駕，供民眾參拜，整個永福路擠滿人潮，信眾們沿途排長龍趴跪鑽轎腳，虔敬祈求媽祖保佑，氣氛熱烈感人。

屏東縣長周春米表示，非常榮幸參加雙媽會遶境，盛況空前，也感謝慈鳳宮的接待，我們都是從小拜媽祖長大的，祈求雙媽會和所有的媽祖神威顯赫，庇佑萬民，國泰民安，風調雨順，小朋友學業進步，士農工商都有很好的發展。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標指出，感謝天聖宮樓厝媽、慈鳳宮阿猴媽等友宮的熱情接待，屏東人的熱情大家都能感受到，大甲媽出門來到屏東，大甲媽遶境起駕時也歡迎大家來參加、贊香，大家要經常往來，帶動地方經濟發展，一切平安順利。

雙媽會遶境今下午前往明鳳宮、鎮隆宮等友宮參香，晚上6點回天聖宮再進行祈安植福法會。明（29）日則全天在屏東市新生里遶境。

屏東縣長周春米扶轎，接駕天聖宮「樓厝媽」進慈鳳宮，供民眾參拜。（記者羅欣貞攝）

屏東市天聖宮「樓厝媽」行至永福路，信眾虔誠鑽轎腳。（記者羅欣貞攝）

大甲媽與樓厝媽拜會阿猴媽，眾人參拜。（記者羅欣貞攝）

大甲媽與樓厝媽拜會阿猴媽，信眾湧入慈鳳宮參拜。（記者羅欣貞攝）

大甲媽與樓厝媽拜會阿猴媽，信眾湧入慈鳳宮參拜。（記者羅欣貞攝）

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