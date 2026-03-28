迄今設計出5款、送出逾萬個特色毛巾公仔，已成為台灣府城隍廟特色文創品代表。（記者王姝琇攝）

考季將至，台灣府城隍廟今、明舉辦「求學迎考」考生祈福活動，學子揹著竹簍巡禮象徵赴京趕考，另一吸睛焦點是延續大、二爺及福德正神毛巾公仔熱潮，推出「考神」學政司、考功司毛巾公仔亮相，只送不賣！

台灣府城隍廟2020年首度祭出大、二爺Q版毛巾公仔，迄今舉辦活動已送出1萬2000個；今年福德正神聖誕再設計新款福德正神毛巾公仔，相當搶手；此次「求學迎考．步步高陞」考生祈福活動再推出限量「考神」學政司、考功司毛巾公仔。

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主委郭榮哲表示，毛巾公仔已成為本廟特色文創品代表之一，只送不賣，吸引信徒收藏；這次以流行的「透明遛娃包」做成吊飾。即日起，於台灣府城隍廟點光明燈或添油香滿500元，即可獲得精美娃包1個（不挑款），數量有限，送完為止。

台灣府城隍廟「求學迎考．步步高陞」考生祈福活動已邁入第4年，今年除「步步高陞」走讀巡禮之外，另加碼8場求學迎考廟埕祈願活動，並聘老師現場進行「學習歷程檔案」學歷健診，分析如何填寫志願協助學子們取得最有利的升學位置。

學子換穿古代「學生服」、揹著竹簍走讀，從台灣府城隍廟，轉到衛民街「舊考棚」感受古代考棚考試氣氛，接著走到孔廟向至聖先師行禮，再返回本廟祈福，而祈願禮以錦囊袋裝入「應試小物」，考試筆、疏文、祈願卡、米糕栫、竹節手鍊等。

郭榮哲表示，由於「步步高陞」走讀巡禮每年都是大爆滿，為不讓考生失望，今年加辦2天共8場的廟埕祈福活動，參加考生可進廟祭拜學政司和考功司兩大考神，並安排敲鑼、觸摸大算盤等祈求考運的活動，歡迎各路考生現場免費報名參加。

神級曬娃！台灣府城隍廟「考神娃包」亮相。（記者王姝琇攝）

祈願禮以錦囊袋裝入豐富的應試小物。（記者王姝琇攝）

台灣府城隍廟連續4年舉辦「求學迎考」考生祈福活動。（記者王姝琇攝）

台灣府城隍廟連續4年舉辦「求學迎考」考生祈福活動。（記者王姝琇攝）

學子們寫祈願卡吊在祈願牆上向考神稟告祈福。（記者王姝琇攝）

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