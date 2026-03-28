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    首頁 > 生活

    基隆嶼、潮境保育區4/1開放 逾300人先登島淨灘

    2026/03/28 15:04 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆嶼即將於四月一日開放，民眾今登島淨攤。（產業發展處提供）

    基隆嶼即將於四月一日開放，民眾今登島淨攤。（產業發展處提供）

    基隆嶼及潮境保育區將於4月1日重新開放，基隆市政府發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾今天登島淨灘，有的全家總動員，還有國際交換學生也熱情參與，動守護這海上秘境。基隆嶼及潮境保育區都有實施總量管制，即日起受理預約登記。

    產發處發起這項淨灘活動，包括基隆海洋青年志工、基隆社區大學、國立台灣海洋大學、國立海洋科技博物館及民眾等共300人參與，雖然前天空飄起細雨，但志工們穿梭於礁岩間，一上午共清理出811公斤的海洋廢棄物，並撿拾了9441個寶特瓶。

    社區大學的學員說，沒想到清出這麼多的垃圾，希望淨灘活動，讓垃圾不會危害海洋生態，呼籲民眾守護海洋。

    基隆嶼有著「臺灣龍珠」的美譽，是座獨特的海上火山，島上擁有逾140種植物，包含季節限定的海桐、鐵炮百合及金花石蒜。市府產業發展處長蔡馥嚀表示，今年基隆嶼與潮境保育區4月1日起開放至10月31日。基隆嶼每日限額為1200名人次，行程包含登島、繞島及登頂等多元選擇；潮境保育區則採預約登記入園制，水域平日限200人、假日400人，以維護海洋生態及遊憩品質。

    目前基隆嶼燈塔與觀景平台前步道還在整修中，登山步道僅開放至「青蛙岩」，民眾可以與市府核准船家，或至「基隆嶼登島預約平台」查詢；潮境保育區預約則請至基隆市海洋保護區官方網站辦理。

    基隆嶼即將於四月一日開放，民眾今登島淨攤。（產業發展處提供）

    基隆嶼即將於四月一日開放，民眾今登島淨攤。（產業發展處提供）

    基隆嶼即將於四月一日開放，民眾今登島淨攤。（產業發展處提供）

    基隆嶼即將於四月一日開放，民眾今登島淨攤。（產業發展處提供）

    海大國際交換學生也登上基隆嶼參與淨攤。（產業發展處提供）

    海大國際交換學生也登上基隆嶼參與淨攤。（產業發展處提供）

    民眾今登基隆嶼淨攤，清出大量的海廢垃圾。（產業發展處提供）

    民眾今登基隆嶼淨攤，清出大量的海廢垃圾。（產業發展處提供）

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