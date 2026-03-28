為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    校園族群歧視難消 國教院：課程到制度全面打造友善校園

    2026/03/28 12:32 記者林曉雲／台北報導
    李涵鈺以「國際上族群理解與反歧視教育的挑戰及因應作法」為題進行研究。（記者林曉雲翻攝國教院官網）

    李涵鈺以「國際上族群理解與反歧視教育的挑戰及因應作法」為題進行研究。（記者林曉雲翻攝國教院官網）

    「消除一切形式種族歧視國際公約」是台灣最早生效的聯合國核心人權公約之一，但校園中的族群歧視與微歧視事件仍有所聞，反映出多元文化敏感度與反歧視教育再加強之重要性。國家教育研究院教科書研究中心副研究員李涵鈺指出，國際經驗顯示，反族群歧視教育須從課程、師資、制度與申訴機制全面推動，打造友善校園。

    李涵鈺以「國際上族群理解與反歧視教育的挑戰及因應作法」為題研究，認為反種族歧視教育的核心，不只是防止個別霸凌事件，而是透過課程政策、教材審視、師資培訓與制度改革，建立尊重差異的校園文化。

    李涵鈺指出，台灣近年已將多元文化教育、人權教育與原住民族教育納入課程，但若校園中對族群差異的嘲諷與暗示未被積極處理，學生所承受的壓迫與創傷就不會消失。她認為，應更積極從制度與教育現場雙軌並進，才能讓反歧視不只是理念，而是真正在校園中發生。

    研究指出，各國在推動反種族歧視教育上都面臨挑戰，加拿大雖普遍認同應建立反種族歧視政策，但學校端執行參差不齊，部分教育局甚至尚未建立完整校內政策；美國則因保守州近年立法限制課堂討論種族、性別與認同議題，讓教師不敢碰觸相關社會現實；英國也被點出雖早有多元文化教育理念，但落實有限，較偏重培養「英國公民」認同，而非深化對不同族群文化的理解。

    此外，教學現場對不同族群文化的尊重不足，也成為問題來源。美國曾有學校因忽視原住民重要節日，引發學生與社區強烈反彈；德州學生則主張，課堂過度偏重西方文明史，忽略拉丁美洲、非洲及其他族群的歷史與貢獻。研究也發現，英國與美國部分地區都面臨教師族群多元性不足問題，少數族裔學生在學校較難遇到具相同文化背景的教師，不利於建立認同與支持系統。

    李涵鈺整理各國作法指出，近年國際上較具代表性的策略，包括把族裔研究、原住民族歷史與多元文化內容納入正式課綱與畢業要求，例如美國加州、華盛頓州與新墨西哥州均已推動相關改革；加拿大、德國等則透過建立教學資源庫、反種族主義學校網絡與教師培訓，協助學校面對歧視議題。另有國家透過社區參與、雙語教育、支持弱勢族群學生與設置線上申訴平台、求助熱線等方式，提升處理效率與通報量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播