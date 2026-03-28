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    首頁 > 生活

    遲到50年的圓夢舞台 全盲阿伯台中車站開唱

    2026/03/28 12:33 記者張軒哲／台中報導
    魏春發首度公開演唱，台風穩健。（記者張軒哲攝）

    魏春發首度公開演唱，台風穩健。（記者張軒哲攝）

    遲到50年的圓夢舞台！台中市67歲魏春發雙眼全盲，他國中時為潭子國中第一屆管樂隊成員，曾接受朱宗慶老師指導，卻因夜盲症導致視力惡化，高中被迫放棄升學，40歲全盲，音樂夢中斷，今日矽品志工社攜手華山基金會邀請魏春發在台中車站快閃演唱，場面溫馨。

    魏春發說，自己因夜盲症與先天視神經萎縮，國小時每當天黑就無法視物，他從小對唱歌跟管樂有興趣，參加管樂社，接受朱宗慶指導，獲台中市管樂比賽第一名，展現過人音樂天賦，甚至獲得南投高中校長青睞保送音樂班，卻因視力惡化，無法繼續升學，自此賦閒家中，並未結婚，目前住在潭子山區的老家，由弟弟照護日常起居，創世基金會社工定期關心訪視。

    魏春發說，自己心中有音樂夢，多年來常在家中唱卡拉OK，招牌曲有葡萄成熟時、美酒加咖啡、千言萬語，為了首度公開唱歌，他也做好準備，背熟歌詞練唱。

    今日30位長輩身穿白色上衣、戴上火車站長帽，在車站前齊聲歡唱〈愛拚才會贏〉與〈甘願〉，春發笑說：「為了今天，我早就背好歌詞，要來驚豔大家。」

    快閃演出後，志工陪同長輩前往台中驛鐵道文化園區參觀，由小志工擔任剪票員，引導長輩進入月台體驗「分手月台」求籤詩，並搭乘小火車，展開一段充滿回憶的鐵道之旅，矽品精密亦捐贈20萬元作為常年服務經費，支持華山基金會持續推動獨居長者照顧服務。

    矽品精密捐贈20萬元作為常年服務經費，支持華山基金會持續推動獨居長者照顧服務。（記者張軒哲攝）

    矽品精密捐贈20萬元作為常年服務經費，支持華山基金會持續推動獨居長者照顧服務。（記者張軒哲攝）

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