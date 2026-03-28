冬旱高雄3成茶樹萌芽不佳 列現金救助每公頃10萬元

今年1、2月降雨量少，導致高雄茶萌芽率不佳。（圖：高市農業局提供）

今年1、2月降雨量少，導致高雄茶萌芽率不佳，嚴重者部分枝條乾枯，經公所通報達到災情確認門檻，農業局於3月24日邀集農業部茶及飲料作物改良場、高雄區農改場、農糧署與區公所確認茶因乾旱受損情形，成功爭取茶農產業天然災害現金救助及低利貸款，每公頃救助10萬元，經農業部公告28日起至4月14日受理農民申報。

高雄茶樹種植面積約141公頃，主要種植在桃源區、那瑪夏區及六龜區，農業局及區公所收到農民反映因長時間乾旱導致茶芽萌發不佳，3月24日邀集農業部茶及飲料作物改良場、高雄區農改場、農糧署與區公所確認災情，預估整體災損達3成以上，函文向中央爭取救助，農業部於3月27日公告納入現金救助項目，茶每公頃救助10萬元。

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農業局局長姚志旺提醒，高雄茶農受災損失達2成以上之農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必於4月14日前（假日得不受理），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向受災地區公所申辦現金救助。

農業局邀集農業部茶及飲料作物改良場、高雄區農改場、農糧署與區公所確認受損情形。（圖：高市農業局提供）

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