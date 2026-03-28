高市神農市集+寵物嘉年華 今下午登場

高市神農市集攜手寵物嘉年華今天下午登場。（市府提供）

高雄市農業局主辦「神農市集」攜手寵物嘉年華，今天下午於凹子底森林公園登場，以「喵皇植民計畫」為主題，結合在地農產與寵物主題，歡迎民眾帶寵物逛市集。

「神農市集」於3月28日至29日下午3時至晚間9時登場，匯集南台灣小農鮮果，更規劃20攤寵物主題專區、犬貓義診、貓咪行為講座及寵物晶片植入宣導。

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由流浪動物協會等單位設攤，分享動物照護知識、推廣犬貓認養理念，並介紹動物保護相關資訊，提供犬貓義診服務，讓民眾逛市集之餘，也能為家中毛孩諮詢健康照護。

舞台邀請貓行為與貓咪美容專家到場授課，帶領民眾認識貓咪行為背後意義與日常美容照護方式，建立更健康及友善的人貓互動關係；民眾只要帶貓咪到場完成植入晶片，將加贈特色宣導品，也能參加有獎徵答，寓教於樂提升寵物登記觀念。

現場也安排精彩料理示範，邀請港馨合苑主廚許彥樺，帶來山海果香虱目魚柳，選用高雄在地新鮮食材入菜，將路竹番茄、燕巢芭樂與芒果青自然果香融入料理之中，搭配彌陀虱目魚柳細緻鮮甜肉質，以番茄微酸、芭樂清甜與芒果青果香，襯托魚肉更加鮮美，入口果香清爽、魚肉細嫩，交織出清新爽口風味層次。

農業局長姚志旺表示，神農市集不僅是買賣平台，更是推廣生命關懷與生活美學場域，邀請民眾帶毛孩一同感受土地溫度與關懷理念。現場也舉辦消費滿額抽獎活動，準備多樣豐富好禮回饋民眾，包括農會特色產品，讓民眾享受逛市集樂趣，也能將在地農產帶回家。

高市神農市集攜手寵物嘉年華今天下午登場。（市府提供）

高市神農市集攜手寵物嘉年華今天下午登場。（市府提供）

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