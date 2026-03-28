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    首頁 > 生活

    基隆中興國小操場濕滑害家長摔斷腳 市府、校方允改善

    2026/03/28 11:29 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆中興國小家長接孩子放學校在操場摔傷腳踝骨折。（民眾提供）

    基隆中興國小家長接孩子放學校在操場摔傷腳踝骨折。（民眾提供）

    基隆市中興國小一名李姓家長日前到校園接孩子放學，因操場濕滑長青苔，家長摔倒在地，左腳踝骨關節當場斷裂骨折。教育處與校方探視慰問受傷家屬，並加派人力清除青苔，承諾增加清潔頻率。教育處到學校現勘，研議地坪及排水改善措施，以降低雨天地面濕滑風險。

    受傷的李小姐指出，基隆常下雨環境潮濕，校園易長青苔，成為安全陷阱，她跌倒的時候，還有學童說，他早上也在操場跌倒兩次，因此她認為在管理上有缺失。

    她將提出國賠，希望能真正督促主管機關正視這個問題，全面檢視及處理校園路面狀況，不要再有下一位受害者了。

    教育處副處長楊永芬與中興國小校長鄭兆彬、家長會副會長昨天前往探視慰問受傷家長，將協助相關保險理賠事宜，校方已加強派人清除青苔，日前也派人到學校勘查，了解實際環境狀況。

    教育處指出，中興國小校舍2022年完工驗收，地坪保固期到去年屆滿，今年3月上旬連日下雨，致地面濕滑造成家長滑倒，針對地坪設計、排水設施等將邀請第三方公正單位進行鑑定，並且研議改善措施，降低雨天地面濕滑風險。

    教育處指出，考量基隆市長期多雨、環境潮濕，部分區域確實容易積水及長青苔，部分學校操場已改用瀝青材質，並添購高壓清洗機隨時清洗地面，市府已編列相關預算協助各校修繕或維護，改善校園安全。

    基隆市教育處副處長楊永芬（右）探視慰問受傷家長。（教育處提供）

    基隆市教育處副處長楊永芬（右）探視慰問受傷家長。（教育處提供）

    校方已派人清洗操場青苔。（民眾提供）

    校方已派人清洗操場青苔。（民眾提供）

    市府教育處派人前往中興國小勘查操場與排水設施。（教育處提供）

    市府教育處派人前往中興國小勘查操場與排水設施。（教育處提供）

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