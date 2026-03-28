高雄台積電園區聯外交通網聯合動土 2028年底完工

台積電高雄楠梓園區聯外交通網。（高市府提供）

台積電高雄楠梓園區聯外交通整體計畫，今（28）日舉行聯合動土典禮；行政院院長卓榮泰與高雄市長陳其邁親自持鏟祈福，期許聯外道如期如質於2028年12月完工啟用。

為完備南科高雄第三（楠梓）園區半導體產業鏈聯外交通路網，中央與地方攜手推動總經費逾155億元的聯外交通計畫，由市府與高公局分工合作，將建構橫跨後勁溪與台鐵的高架運輸走廊、新增國道1號楠梓匝道、園區連絡道及台1線上下匝道。

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市長陳其邁今天偕同行政院卓榮泰院長、內政部、交通部、國科會、高公局及園區廠商，為本案祈福動土。高公局指出，本案經費由中央補助92%、市府負擔8%，雖然周邊管線多，施工期間國道白天將保持暢通，夜間10點至6點必要時才會封閉部分車道。

陳其邁感謝中央的支持，高雄財政困難，只出了12多億經費。他強調因應楠梓園區廠商陸續進駐，完工後將有效分擔園區進出車流，降低周邊平面道路交通負荷，省道台1線高楠公路車流量最高可減少約24%，有助提升整體運輸效率。

卓榮泰表示，這項工程完成後有三大效益，第一是提升楠梓園區對外的交通效率，尤其可直接對接國道1號，讓通行時間縮短，其次是安全分流大型客、貨車的通勤，增加產業與運輸的便利性，第三是要減輕楠梓交流道沉重的交通流量；他也希望施工過程中，盡量減少對周遭鄉親環境的影響。

高市府強調，工程採高架方式銜接國道1號，完工通車後，高楠公路預計可減少24％車流，且周邊道路交通服務水準可達中等流暢等級以上，紓解既有道路壅塞，更有助於楠梓園區快速接軌區域主要幹道，縮短運輸時間。

目前台積電楠梓園區2奈米進程開發持續推進， P1廠已經量產、 P2廠預計今年底前試產。南科管理局也同步辦理園區規劃中，預計2027年第三季啟動公共工程及建廠、2033年完工，除供台積電P3至P5廠設廠，另有半導體供應鏈及軟體、綠能廠商進駐，預計就業人口增加6600人，年產值9600億元。

台積電高雄楠梓園區聯外交通整體計畫，舉行聯合動土典禮。（記者葛祐豪攝）

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