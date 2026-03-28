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    首頁 > 生活

    台灣燈會高中職組燈王作品 移展嘉義公園

    2026/03/28 10:50 記者丁偉杰／嘉義報導
    許彩韵（中）連續第二年奪得台灣燈會燈王頭銜。（嘉市政府提供）

    許彩韵（中）連續第二年奪得台灣燈會燈王頭銜。（嘉市政府提供）

    2026台灣燈會高中職組「燈王」由華南高商學生許彩韵所創作的作品《躍動日昇 彩鳳呈祥》獲得，這也是許彩韵連續第二年奪得台灣燈會燈王頭銜。許彩韵的花燈作品昨（27）日移展嘉義公園，展期至4月5日，市府歡迎大家一起到嘉義公園欣賞燈王作品，體驗嘉義文化的魅力與風采。

    嘉義市長黃敏惠等人昨晚出席點燈儀式，黃敏惠表示，許彩韵已是第二度奪得燈王的榮譽，製燈工藝從設計發想、骨架結構搭建、機械設計到裱布處理，都是不斷的努力與嘗試，才能將花燈製作的工藝傳承下來。

    許彩韵說，此次燈會在嘉縣舉辦，因此便以阿里山特有的日出雲海為主要發想，描繪清晨時分雲海翻湧、氣勢磅礴的壯麗景象；設計融合原民文化與阿里山櫻花，象徵萬物甦醒；主體以藍腹鷴及台灣藍鵲交織雲海日出，展現生態美學與吉祥意象。

    華南高商校長王世如說，許彩韵從國小時期就跟著父親在大南國小的「點燈坊」學做花燈，一路做出興趣與實力。許彩韵在國三時所做的花燈作品就拿到第一座特優獎，而進入華商之後，去年就得到了桃園台灣燈會的燈王，今年更是奪得了2026台灣燈會的燈王。

    《躍動日昇 彩鳳呈祥》燈王作品，主體以藍腹鷴及台灣藍鵲交織雲海日出，展現生態美學與吉祥意象。（嘉市政府提供）

    《躍動日昇 彩鳳呈祥》燈王作品，主體以藍腹鷴及台灣藍鵲交織雲海日出，展現生態美學與吉祥意象。（嘉市政府提供）

    台灣燈會高中職組燈王作品《躍動日昇 彩鳳呈祥》移展嘉義公園。（嘉市政府提供）

    台灣燈會高中職組燈王作品《躍動日昇 彩鳳呈祥》移展嘉義公園。（嘉市政府提供）

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