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    首頁 > 生活

    南山公墓保存爭議延燒 促進會首發起遊行與公投連署

    2026/03/28 10:22 記者洪瑞琴／台南報導
    南山公墓保存促進會今日發起遊行與公投連署。（記者洪瑞琴攝）

    南山公墓保存促進會今日發起遊行與公投連署。（記者洪瑞琴攝）

    「護南山、顧台灣」、「守護南山、支持公投」！台南市南山公墓保存議題持續延燒，由關心南山公墓的後代家屬、在地團體與學界研究者組成的「南山國家墓葬歷史生態園區促進會」，今（28）日首度發起遊行行動，並同步推動地方性公投連署，呼籲市府重新檢視南山公墓保存方案，主張以整體文化與環境保存為核心，規劃成立「南山墓葬歷史生態園區」。

    促進會指出，南山公墓被認為是台灣現存歷史最悠久的公墓之一，歷史可追溯400年，承載數萬家族記憶與地方發展脈絡，具有重要的歷史、文化與環境價值。然而，市府目前以遷葬公告方式推動殯葬用地調整，要求後代家屬限期完成遷葬，民間團體質疑相關政策未充分回應社會各界提出的保存訴求。

    促進會強調，南山公墓不僅是墓葬空間，也是見證台南城市發展的重要文化地景。促進會因此倡議以整體保存與活化為方向，結合歷史、文化與自然生態，打造具有教育與公共價值的歷史生態園區。

    今日遊行隊伍由後代家屬、文化團體及青年團體共同參與，隊伍行經先民早年開墾路徑、風神廟等古蹟，將在桂子山下舉行祈福儀式，向南山公墓先人致意。促進會強調，活動希望喚起社會對墓葬文化保存的關注，也期盼透過公民行動，讓城市在發展與歷史保存之間找到新的平衡。

    促進會表示，這次行動不僅是為守護祖先安寧與祭祖文化，也是對城市歷史記憶的重視。未來將持續推動公投連署與社會對話，期待政府與社會各界共同討論南山公墓的未來方向。

    守護南山與城市記憶，民間團體推動文化與生態整體保存。（記者洪瑞琴攝）

    守護南山與城市記憶，民間團體推動文化與生態整體保存。（記者洪瑞琴攝）

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