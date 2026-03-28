月底大回暖4月首週多雨 專家：防大雷雨、劇烈天氣發生

「林老師氣象站」發文指出，根據中央氣象署預測，未來2週台灣附近850hPa的溫度普遍均較氣候平均值來的略高，尤其是3月底的3/30、3/31氣溫升幅最大，天氣轉熱，連北部也會有感。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今日鋒面雲系減弱，不過北部、東半部仍有局部短暫雨，明日、下週一各地恢復晴朗穩定，且本月底氣溫升幅最大。不過4月初降雨訊號增強，4/3至4/8間，春雨訊號將會最為顯著，並有伴隨著強風或雷電等劇烈天氣發生機會。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據中央氣象署預測，未來2週台灣附近850hPa的溫度普遍均較氣候平均值來的略高，尤其是3月底的3/30、3/31氣溫升幅最大，天氣轉熱，連北部也會有感。

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「林老師氣象站」表示，由於自3/31起環境水氣增多，降雨訊號增強；尤其是在4/3至4/8期間，春雨訊號將會最為顯著，並有伴隨著強風或雷電等劇烈天氣發生機會。不過這幾波春雨接力，對於西部水情，也將具有一定程度的緩減效益。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨鋒面雲系減弱，各地低溫約在17至19度，今日鋒面雲系減弱，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率。今日北台偏涼、中南部白天仍偏熱。

吳德榮表示，明日、下週一各地恢復晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；明日氣溫升、下週一各地「晴熱如夏」。下週二鋒面影響，北部、東半部轉有局部短暫陣雨或雷雨，下週三仍受鋒面影響，降雨範圍略擴大至中部；氣溫漸降，北台轉涼。

吳德榮說明，下週四至下下週日鋒面在台灣附近徘徊、期間偶有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）的威脅；但鋒面帶上的強對流消消長長，伴隨降雨也是有時強時弱。而模式對於強對流的位置及強度之模擬也不斷調整，且各國模式並不一致，顯示模擬仍有變化、需持續觀察。

至於下下週一預估鋒面遠離、天氣好轉。

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