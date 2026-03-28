得獎繪本「阿嬤辦桌」改編舞台劇 4/26首演、4/2起免費報名

得獎繪本「阿嬤辦桌」改編為舞台劇，將於桃園市立圖書館微光廳首演，圖為故事媽媽向小朋友說「阿嬤辦桌」繪本故事。（圖由桃市環保局提供）

為讓惜食、減廢觀念從小扎根，桃園市政府環保局將於4月26日在桃園市立圖書館微光廳，進行全新兒童舞台劇「阿嬤辦桌」首演，該劇改編自繪本得獎作品「阿嬤辦桌」，由「SHOW影劇團」精心呈現，希望藉由生動的舞台設計與燈光效果，讓觀眾走進故事之中，感受「食物過剩」的日常景象。

活動採線上報名方式，民眾可於4月2日中午12點起，透過「桃園市民APP」進入「桃園活動」專區報名參加，每組帳號最多可報名4人，名額有限，額滿為止。

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環保局官員表示，舞台上，熟悉的家庭場景被放大呈現，阿嬤的冰箱堆滿食材，餐桌上佳餚豐盛，卻也暗藏浪費；劇情圍繞祖孫之間的互動，孩子們化身「生活小設計師」，運用簡單的計算與創意，陪伴阿嬤重新思考料理方式，將剩食轉化為新菜色，呈現家庭情感，也自然帶出珍惜食物的重要性。

現場除了觀賞演出，還設計了親子互動橋段與趣味小遊戲，讓孩子親身參與分量計算與食材運用的過程，將舞台上的觀念延伸到生活之中，是一場結合教育與娛樂的沉浸式體驗。

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