03/28 各報重點新聞一覽

台灣增購海馬士多管火箭飛彈系統發價書付款截止日31日到期，國防部副部長徐斯儉昨表示，現在問題是相關特別條例及預算都未經立法院通過，國防部沒有依據可以付款。（記者廖振輝攝）

自由時報

首期款31日到期「美方壓很緊」 海馬士 國防部沒依據可付款

台灣增購海馬士多管火箭飛彈系統發價書付款截止日將於卅一日到期，國防部副部長徐斯儉昨表示，已責成戰規司繼續跟美方聯絡，希望爭取一些展延時間，「不過美方好像還是壓得很死、很緊」，現在問題是相關特別條例及預算都未經立法院通過，國防部沒有依據可以付款。

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穩定國內物價 4月電價凍漲 經部：中東戰爭若3個月內結束 下半年漲價壓力小

電價審議會昨登場，中東戰爭推升國際能源價格，但考量民生物價穩定，經濟部次長賴建信宣布，委員會達成共識電價不做調整，維持每度平均電價三．七八二三元；他也坦言，台電財務韌性較先前好轉，若戰爭三個月內結束、衝擊降低，下半年電價的漲價壓力較小。

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蕭旭岑、王光慈違反財政紀律 戴遐齡提事證 馬英九基金會3人小組調查

馬英九基金會昨天召開董事會，針對日前指控前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，基金會代理執行長戴遐齡在會中提供蕭、王違反財政紀律的相關事證，經由在場董事檢閱後，一致同意由董事薛香川、尹啟銘、李德維成立三人專案小組調查，近日內將將調查結果提報董事會。

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聯合報

油價飆高…抑通膨 電價決定凍漲

美伊戰事膠著，全球能源價格不斷高漲，各界關注電費是否調整，經濟部昨天召開電價費率審議會，拍板決議本次電價不漲。經濟部次長賴建信表示，若戰爭能在三個月內結束，十月電價調漲壓力較小；若戰爭延長，電價是否調整，將再視當時情況而定。

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長照試辦「互助喘息」 拿服務換照顧

長照三點○今年上路，衛福部昨宣布，正式推出「互助喘息」服務，改變過去一對一喘息照顧的模式，提出類似時間銀行概念，讓有需求的長照家庭，其照顧者可以值班一個時段，換得兩個時段的喘息，該服務今年起試辦一年，目前全台十六縣市共有五十個據點，預計三年後正式推行上路。

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中國時報

川普又變 炸伊朗發電廠延至4月7日

美國總統川普26日稱，「應伊朗政府請求」，他將「摧毀」伊朗發電廠的行動推遲10天，期限延至美東時間4月6日晚間8時（台灣時間4月7日早上8時）。他還提及委內瑞拉的例子，表示控制伊朗的石油是一個「選項」，但他目前不便細談。

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機票變貴！國航4月恐漲燃油附加費

中東局勢緊張，油價飆高也連帶提升航空燃油價格，港籍國泰航空3月已2度調漲燃油附加費，我國籍航空也醞釀喊漲，估算長程航線漲幅恐破百美金。據悉，已有航空公司通知旅行社提醒旅客4月前盡快開票，4月恐需付調漲後價格；旅行業者坦言，國際局勢不確定因素太高，恐影響顧客出國意願。

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電價審議會昨登場，經濟部次長賴建信（右2）宣布四月電價不調整。（記者林菁樺攝）

馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，基金會代理執行長戴遐齡昨在董事會提供相關事證，與會董事同意由董事薛香川、尹啟銘、李德維（見圖）成立三人專案小組調查。（記者田裕華攝）

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