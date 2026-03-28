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    首頁 > 生活

    從香蕉轉型「WING STARS」！台鋼接手蓮潭物產館最快年底開張

    2026/03/28 00:15 記者王榮祥／高雄報導
    蓮潭物產館位於台17線旁，距台鐵新左營站、左營站不遠，地理位置佳。（記者王榮祥攝）

    蓮潭物產館位於台17線旁，距台鐵新左營站、左營站不遠，地理位置佳。（記者王榮祥攝）

    閒置快兩年的高雄物產館蓮潭旗艦店傳出好消息。高市觀光局證實將由台鋼集團承租經營，初步空間規劃結合商品展售與休憩服務等功能，包含WING STARS及台鋼所屬球隊等旗艦商品販售區，預期今年底前開張。

    蓮潭物產館位於蓮池潭旁、屋齡約32年，包含地下1層及地上4層，總面積約1410坪，過去曾作為辦公室、農特產展售中心、餐飲賣店及廚藝教室等多元用途，最後由農業局委外經營農特產賣場12年後，因大環境變動，於2024年3月底熄燈，主管機關轉至觀光局。

    觀光局接手後持續找尋潛在廠商，費時年餘終於傳出好消息，將由台鋼集團承租經營，初步空間規劃結合商品展售與休憩服務功能，包含WING STARS及台鋼所屬球隊等旗艦商品販售區、主題拍照空間及簡易餐飲服務，並設置必要辦公空間，朝多元、複合式經營方向發展。

    觀光局說明，物產館外觀原則上維持現有建築樣貌，以保留場域整體景觀，內部空間因歷經不同單位使用，將由廠商依營運需求進行整體規劃與整備優化；目前廠商正辦理場地整備及規劃作業，初步預計今年底前完成整備後營運。

    蓮潭物產館曾委外經營農特產販售，如今將變身職棒據點。（資料照）

    蓮潭物產館曾委外經營農特產販售，如今將變身職棒據點。（資料照）

    蓮潭物產館閒置快2年，近期傳出好消息，將由台鋼承租經營。（記者王榮祥攝）

    蓮潭物產館閒置快2年，近期傳出好消息，將由台鋼承租經營。（記者王榮祥攝）

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