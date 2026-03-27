培養本土「航海王」 陽明海運攜手東港海事擴大培育海勤人才

立東港海事水產職業學校與陽明海運公司擴大合作。（記者陳彥廷攝）

陽明海運股份有限公司與國立東港高級海事水產職業學校2022年簽署「海勤人員人才培育合作協議書」，合作育才，今年2月1日續簽，陽明海運公司董事長蔡豐明與公司人才招募幹部今天回訪東港海事，擴大合作範圍，包含積極參與學校課程發展計畫，強化職涯導師與實務輔導機制，增強技術經驗交流，確保課程設計與教學內容符合產業發展需要。

蔡豐明致詞指出，台灣的護國神山除了IT產業，航運儼然是第二座護國神山，台灣有9成9貨物經由海運出口，而台灣3大貨櫃航商的運力就佔了全世界的10％，陽明因應需求也持續造船，對海事人員更是求才若渴，因此推動從高中、甚至國中端就開始扎根，讓更多人理解「航運」這個重要產業。

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陽明海運指出，學生若為追求穩定薪水，從事海運就是一個相當好的選擇，即使擔任乙級船員，其收入也已足以達成大幅改善家庭生活的目標，且所有人尤其家長最關心的輪機室與生活空間的環境，已與傳統船舶大不相同，舒適且乾淨畢業，加上整體職涯規劃完善，不論是升學、海勤轉岸勤等等，都有非常暢通的管道，歡迎青年學子投入這個前景看好的行業。

東港海事校長洪嘉皇說，屏東學生以往囿於資源，難免會有走不出去之感，因此積極鼓勵透過科展等，讓學生能接觸到更廣的視野，與陽明海運也達成包括技高、大學、企業規劃7年的一貫制培育，還有實務見習及實習機會，課程發展與技術交流，增進學子對永續發展 （ESG） 參與認知，讓學用能接軌工場現場實務，確保教學內容符合產業需求等等，校方需求若可由業界經費與技術雙重支持的整合型專案來爭取資源，提升學子的競爭力，從在地培養台灣在地人航海人才。

前駐胡志明市教育組、屏科大教授陳和賢則是促成蔡豐明親自到東港互訪的推手，他說，希望有更多輪機科學生到陽明海運服務，因為這也符合陽明海運的想法，因為在增加船隊的同時，更希望能多錄用台灣學子登船工作，也為屏東學子增加更多且更寬廣的就業機會。

左起屏科大教授陳和賢、東水校長洪嘉皇及陽明海運董事長蔡豐明。（記者陳彥廷攝）

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