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    首頁 > 生活

    扯！電車線故障西部幹線誤點一整天 台鐵：明早全線恢復正常

    2026/03/27 22:14 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵晚間仍大誤點。（記者吳亮儀翻攝）

    台鐵晚間仍大誤點。（記者吳亮儀翻攝）

    首次上稿 21:51
    更新時間 22:14

    今天上午台鐵新北市山佳=鶯歌間電車線被扯斷，搶修一天仍無法恢復，造成西部幹線大誤點，台鐵公司晚間說明，預計要到明天（28日）首班車起，全線才能恢復正常行駛。

    台鐵公司表示，因受事故影響而中止乘車的旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。因受事故影響致列車較表定時間遲延，或運送遲延達45分鐘以上，指定班次對號列車得辦理退還全額票價，或免費兌換乘車票一張，定期票得免費延長使用期限一日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。

    許多民眾不只在上班時間被影響，週五晚間仍受台鐵未完全恢復通車影響，在西部幹線各車站苦等。台灣高鐵公司緊急啟動聯防機制，在今天下班尖峰時段，自台北站加開2班次全車自由座（商務車廂除外）列車，以協助台鐵疏運旅客，分別開往左營與台中，並停靠沿途各站。

    台鐵電車線被扯壞，西部幹線大誤點，基隆車站發車時間顯示「未定」。立委林沛祥批評，台鐵必須全面檢討。（取自林沛祥臉書）

    台鐵電車線被扯壞，西部幹線大誤點，基隆車站發車時間顯示「未定」。立委林沛祥批評，台鐵必須全面檢討。（取自林沛祥臉書）

    台鐵西部幹線要到明天（28日）才能恢復正常行車。（台鐵公司提供）

    台鐵西部幹線要到明天（28日）才能恢復正常行車。（台鐵公司提供）

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